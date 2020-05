Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: κανείς δεν θα ρίσκαρε την υγεία των παιδιών (βίντεο)

Η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στα παιδιά, ενώ ζήτησε από τους γονείς να τα ενημερώνουν συνεχώς για τα μέτρα υγιεινής. Τι είπε για τις ευπαθείς ομάδες.

Για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, από τη Δευτέρα, και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

“Κανείς δεν θα ρίσκαρε την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών απλά και μόνο για να γίνει ένα βήμα επανόδου” τόνισε η κα Ζαχαράκη.

Η ίδια σημείωσε ότι υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων είναι οι οδηγίες για τη σωστή διαρρύθμιση των τάξεων και τα διαλείμματα.

“Έχουν δοθεί οι οδηγίες για συχνό καθαρισμό σων σχολείων. Θα υπάρξει αύξηση του προσωπικού για αυτό” πρόσθεσε η υφυπουργός Παιδείας. Η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στα παιδιά, ενώ ζήτησε από τους γονείς να τα ενημερώνουν συνεχώς για τα μέτρα υγιεινής.

Όσον αφορά στις ευπαθείς ομάδες τόνισε ότι υπάρχει ειδική εγκύκλιος για το πώς μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος μέλος ευπαθούς ομάδας και για το ποιοι καθηγητές και μαθητές πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο.

Κλείνοντας η υφυπουργός Παιδείας σημείωσε ότι από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει φαίνεται ότι κυλά ομαλά η επάνοδος των μαθητών και σε άλλες χώρες, ενώ επανέλαβε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.