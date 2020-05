Πολιτική

Πλακιωτάκης: Στα νησιά οι εργαζόμενοι στην εστίαση πριν την 1η Ιουνίου

Ποιοι θα μπορούν αρχικά να μεταβούν στα νησιά. Πώς θα ταξιδεύουμε το καλοκαίρι. Τι ισχύει για ψάρεμα και κολύμπι.

Για το ότι η απαγόρευση μετάβασης στα νησιά εξασφάλισε ότι στα περισσότερα εξ αυτών δεν υπάρχει κανένα κρούσμα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, αυτήν τη στιγμή μπορούν να μεταβούν στα νησιά μόνιμοι κάτοικοι, ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό, στρατιωτικό προσωπικό. προσωπικό δημοσίων έργων και έκτακτο προσωπικό.

Στη συνέχεια και σε πρώτη φάση, εφόσον ανοίγει η εστίαση την 1η Ιουνίου, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα μπορούν να μεταβούν στα νησιά οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τα συνεργεία επισκευών τους.

«Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το κολύμπι, είπε ότι επιτρέπεται αλλά όχι σε οργανωμένες παραλίες, ενώ επιτρέπεται και το ψάρεμα με ιδιωτικό σκάφος έως 7 μέτρα.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης εξήγησε ότι, η μετακίνηση με τα πλοία, θα περιλαμβάνει μέτρα προστασίας τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους επιβάτες, σημειώνοντας ότι, τα πλοία θα ταξιδεύουν με το 50% της δυναμικότητάς τους, το 55% στην περίπτωση που έχουν καμπίνες.

Εξήγησε δε ότι, η καμπίνα θα διατίθεται μόνο σε έναν επιβάτη και όταν καταβαίνει από το πλοίο, πριν από το τερματικό λιμάνι, δε θα χρησιμοποιείται ξανά.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως είναι «ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τον εσωτερικό τουρισμό» και έκανε γνωστό ότι, στα μέτρα που εξετάζονται συμπεριλαμβάνεται και ο κοινωνικός τουρισμός.