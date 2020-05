Κόσμος

Κορονοϊός: Δραματικός ο ημερήσιος απολογισμός στη Βραζιλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο επίσημος απολογισμός είναι πολύ υποτιμημένος.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε 610 θανάτους ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 και 9.888 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Με τα νεότερα δεδομένα, ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε επισήμως σε 9.146 νεκρούς επί συνόλου 135.106 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης. Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Ειδικοί ωστόσο τονίζουν πως ο επίσημος απολογισμός είναι πολύ υποτιμημένος.

Μολαταύτα, η κυβέρνηση υπό τον ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρο συνεχίζει να εναντιώνεται στα μέτρα περιορισμού που έχουν επιβάλει οι κυβερνήτες πρακτικά όλων των πολιτειών της χώρας για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας.

Ο υπουργός Οικονομίας Πάολο Γκέτζις, την ώρα που η πανδημία πλησιάζει στην κορύφωσή της, προειδοποίησε χθες ότι μπορεί μέσα σε έναν μήνα να υπάρξει «κατάρρευση της οικονομίας», με ελλείψεις τροφίμων και κοινωνική «αποσύνθεση», εξαιτίας των μέτρων περιορισμού.

«Ο συναγερμός αυτός είναι σοβαρός», είπε ο υπουργός, δηλώνοντας πως ως τώρα «ο κόσμος έχει λεφτά στα χέρια» αλλά «τις επόμενες 30 ημέρες μπορεί να αρχίσουν να υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια (των καταστημάτων), η παραγωγή να αποδιοργανωθεί», η χώρα να «εισέλθει» σε μια φάση «όχι μόνο κατάρρευσης της οικονομίας, αλλά κοινωνικής αποσύνθεσης».

Ο πρόεδρος Μπολσονάρο, παρών όταν εκφράστηκε ο Γκέτζις, θύμισε για νιοστή φορά πως εναντιώνεται στα μέτρα περιορισμού που επέβαλε η πλειονότητα των κυβερνητών, με τη σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Δικαστηρίου, για να σωθούν ζωές.

«Γνωρίζουμε το πρόβλημα του ιού και πρέπει να σώσουμε ζωές. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα που μας ανησυχεί ολοένα περισσότερο» και αυτό είναι «το ζήτημα της απασχόλησης» και «της οικονομίας», καθώς κάθε δραστηριότητα «έχει σταματήσει», είπε. «Η μάχη εναντίον του ιού δεν μπορεί να προκαλεί περισσότερες ζημιές από τον ίδιο τον ιό», επέμεινε ο αρχηγός του κράτους.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας υποβαθμίζει εξαρχής την υγειονομική απειλή, αναφερόμενος στην COVID-19 με τον όρο «γριπούλα».

Στις μεγάλες πόλεις, όπως το Σαν Πάολο, το Ρίο, η Ρεσίφε, η Μανάους, οι μονάδες εντατικές θεραπείας έχουν πλέον φθάσει στα πρόθυρα του κορεσμού.

Η Βραζιλία, η οικονομία της οποίας δεν έχει ακόμη συνέλθει από την ιστορική ύφεση του 2015 και του 2016, κινδυνεύει να δει το ΑΕΠ της να συρρικνώνεται κατά 5,3% φέτος εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με το ΔΝΤ.