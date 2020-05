Αθλητικά

Κορονοϊός: “Συναγερμός” στη Φενέρμπαχτσε

Ένα θετικό τεστ ήταν αρκετό για να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε όλη την ομάδα.

Συναγερμό σήμανε στη Φενέρμπαχτσε η είδηση πως υπάλληλος ανιχνεύτηκε θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λαοφιλούς τουρκικής ομάδας, «υπήρξε θετικό τεστ σε άνθρωπο της εταιρίας», ενώ εκφράζονται φόβοι πως υπάρχει και δεύτερο κρούσμα.

Έτσι η διοίκηση αποφάσισε να υποβληθούν όλοι σε μοριακό έλεγχο για να διασφαλιστεί πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά στο εσωτερικό της ομάδας.

Όλοι από τη διοίκηση, το διοικητικό προσωπικό, τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, ακόμη και τον τελευταίο εργαζόμενο της «Φενέρ» θα υποβληθούν σε τεστ για να μπορέσει να επανέλθει η ηρεμία στην ομάδα, καθώς προετοιμάζεται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, που διακόπηκε στις 19 Μαρτίου, στις 12 Ιουνίου.