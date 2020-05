Life

H Κατερίνα Διδασκάλου στο “Πρωινό” για τις “Άγριες Μέλισσες” και το δύσκολο καλοκαίρι (βίντεο)

Τι λέει η πρωταγωνίστρια για τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των καλλιτεχνών, τα διλλήματα παραγωγών και ηθοποιών και την επιστροφή της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1.