Πολιτική

Frontex: πρόβλεψη για συρροή μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Έγγραφο της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής επικαλείται η γερμανική Die Welt. Επιπλέον δυνάμεις στον Έβρο.

Η Frontex, ο οργανισμός προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμά ότι μπορεί να υπάρξει νέα συρροή μεταναστών που θα αποπειραθούν να περάσουν στην Ευρώπη όταν η Τουρκία άρει τους περιορισμούς που σχετίζονται με τον κορονοϊό, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται εσωτερική έκθεση της Frontex.

Στο εν λόγω έγγραφο της Frontex, με ημερομηνία 5 Μαΐου, αναφέρεται πως μόλις χαλαρώσουν οι περιορισμοί στις τουρκικές επαρχίες του Τσανάκαλε (Δαρδανέλλια), της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, μπορεί να ακολουθήσουν μαζικές μετακινήσεις μεταναστών προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αναφέρει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Στην έκθεση της Frontex προστίθεται πως στην περιοχή γύρω από τον Έβρο έχουν σταλεί 262 επιπλέον αστυνομικοί από άλλες περιοχές της Ελλάδας.