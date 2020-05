Οικονομία

Ανεργία: ο κορονοϊός “πάγωσε” τις προσλήψεις

Τι δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας για τις ροές της απασχόλησης τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, όταν κορυφώθηκαν τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Το "πάγωμα" των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα έφερε στο δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου η κρίση του κορονοϊού, όπου προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας για τις ροές της απασχόλησης για τον Απρίλιο, αλλά και εκείνα του Μαρτίου 2020, σε σχέση με τα στοιχεία του αντίστοιχου διμήνου πέρσι.

Κατά το δίμηνο Μάρτιος - Απρίλιος 2020, όταν και κορυφώθηκαν τα μέτρα κατά της πανδημίας, έγιναν 332.781 λιγότερες προσλήψεις (-68%) σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Κατά το φετινό δίμηνο, συγκεκριμένα, έγιναν μόλις 151.557 προσλήψεις έναντι 484.338 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Παράλληλα, οι απολύσεις στο δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου του 2020 ανήλθαν στις 186.255 έναντι 330.070 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Συνεπώς το 2020 ήταν 143.815 (-43%) λιγότερες σε σχέση με το 2019.

Το γεγονός ότι ο ρυθμός μείωσης των προσλήψεων ήταν υψηλότερος σε σχέση με το ρυθμό μείωσης των απολύσεων απέτρεψε, για την ώρα, τα ακόμα χειρότερα αποτελέσματα στο ισοζύγιο των προσλήψεων – απολύσεων το 2020.