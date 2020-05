Κόσμος

Τρένο σκότωσε ανθρώπους που κοιμήθηκαν στις ράγες

Τους πήρε ο ύπνος στις ράγες, καθώς επιχείρησαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με τα πόδια εν μέσω lockdown λόγω κορονοϊού...

Δεκατέσσερις μετανάστες εργάτες πέθαναν αφού τους χτύπησε τρένο στη δυτική Ινδία την ώρα που κοιμόντουσαν πάνω στις ράγες καθώς προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους εν μέσω lockdown, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Δεκάδες εκατομμύρια Ινδοί έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας της καραντίνας που έχει επιβληθεί στη χώρα από τα τέλη Μαρτίου με στόχο την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η αναστολή της λειτουργίας πολλών εργοστασίων οδήγησε σε μαζική έξοδο των μεταναστών εργατών από τις μεγάλες πόλεις προς τις γενέτειρές τους, παρά την απουσία μέσων μαζικής μεταφοράς και το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ των κρατιδίων της Ινδίας.

“Οι μετανάστες εργάτες περπατούσαν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους (στο κρατίδιο) Μάντια Πραντές όταν αποφάσισαν να ξεκουραστούν πάνω στις ράγες. Ένα φορτηγό τρένο τους χτύπησε τα ξημερώματα”, δήλωσε ο Σ.Σ. Σουτάλε αξιωματούχος της αστυνομίας της πόλης Αουρανγκαμπάντ στο κρατίδιο Μαχαράστρα.

Τρεις ακόμη μετανάστες τραυματίστηκαν αλλά είναι ζωντανοί. Η κυκλοφορία των επιβατικών τρένων έχει ανασταλεί στην Ινδία από τα τέλη Μαρτίου, όμως τα φορτηγά τρένα εξακολουθούν να κινούνται. “Αφού είδε τους εργάτες πάνω στις ράγες, ο οδηγός του τρένου προσπάθησε να το σταματήσει, αλλά τους χτύπησε μεταξύ των σταθμών Μπαντναπούρ και Κάρμαντ”, επεσήμανε στο Twitter το υπουργείο Σιδηροδρόμων.

Τα ινδικά κρατίδια πρόσφατα ναύλωσαν ειδικά τρένα για να μεταφέρουν τους εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί μακριά από τα σπίτια τους. Όμως μερικές φορές αυτοί δεν είναι σε θέση να πληρώσουν το εισιτήριο και εξακολουθούν να προσπαθούν να επιστρέψουν με τα πόδια, μερικές φορές διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής στην Ινδία έχουν καταγραφεί 56.342 κρούσματα της covid-19 και 1.886 θάνατοι, ενώ το lockdown παρατάθηκε μέχρι τις 17 Μαΐου.