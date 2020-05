Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων ενισχύεται με 13 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες φτάνοντας τις 27, σε διάστημα περίπου τριών μηνών...

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των πολιτών στις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου Αθηναίων που επιτρέπουν σε χιλιάδες ανθρώπους να συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς αναμονή σε ουρές και χαμένες ώρες από τη ζωή τους, δημιουργεί την υποχρέωση στην δημοτική αρχή να κάνει ακόμα περισσότερα για να διευκολύνει την καθημερινότητα τους.

Ο Δήμος Αθηναίων εργάζεται ασταμάτητα για να μειώσει ακόμα περισσότερο την ανάγκη των πολιτών να φτάνουν μέχρι τα γκισέ των υπηρεσιών του, όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα, όπου καθημερινά προσέρχονταν εκατοντάδες άνθρωποι.

Έτσι, η ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων (https://eservices.cityofathens.gr/) ενισχύεται με 13 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες φτάνοντας τις 27 σε διάστημα περίπου τριών μηνών- και έχοντας εξυπηρετήσει μέσω αυτής το ίδιο διάστημα πάνω από 10.000 αιτήσεις πολιτών και επαγγελματιών.

Οι πολίτες μπορούν πλέον να αιτηθούν για μια σειρά υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

Διόρθωση τόπου γέννησης

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας άγαμης μητέρας

Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους

Μεταδημότευση άγαμου ενήλικα στα δημοτολόγια του Δήμου Αθηναίων

Εγγραφή τέκνων στο Δήμο Αθηναίων λόγω αναγνώρισης

Διόρθωση κύριου ονόματος

Προσθήκη κύριου ονόματος

Εγγραφή στο δημοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια

Καταχώρηση λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης

Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Αθηναίων

Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο δήμο

Με χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ» στον υπολογιστή τους οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση που επιθυμούν και να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ψηφιακού τους αποθετηρίου όταν το αίτημα τους επεξεργαστεί και ολοκληρωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

Η προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου δεν σταματά εδώ και στόχος είναι στο αμέσως επόμενο διάστημα να διεκπεραιώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο άμεσα και γρήγορα όλα τα αιτήματα των πολιτών για το σύνολο των Διευθύνσεων του Δήμου χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Παράλληλα ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του εταιρεία ΔΑΕΜ Α.Ε, έδωσε και δίνει την δυνατότητα σε κάθε έναν από τους Δήμους της χώρας να αξιοποιήσει την ψηφιακή του πλατφόρμα δωρεάν για όλη την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης προκειμένου να διευκολυνθούν χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών. Ήδη μάλιστα πάνω από 80 Δήμοι έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την ευκαιρία και το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρέχουν στους δημότες τους πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

«Μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφέραμε να δημιουργήσουμε νέους τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι ηλεκτρονικές υποδομές που υλοποιούνται με αφορμή την πανδημία αλλά αποτελούν μέρος του σχεδίου που είχαμε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουμε για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του δήμου και της σχέσης του με όλους τους πολίτες. Εξελισσόμαστε και γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.