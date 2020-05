Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Πετρούνιας και Μιλλούση “τα λένε όλα” στον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια ξεχωριστή συνέντευξη του αγαπημένου ζευγαριού για τις δυσκολίες του πρωταθλητισμού και την οικογένεια τους.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Λευτέρη Πετρούνια και τη Βασιλική Μιλλούση.

Το χρυσό ζευγάρι της ενόργανης γυμναστικής μιλά για τον Γολγοθά του πρωταθλητισμού και για την κοινή τους ζωή.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου

