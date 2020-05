Υγεία - Περιβάλλον

Τέλος η καθημερινή ενημέρωση από Τσιόδρα – Χαρδαλιά

Τι αλλάζει τις επόμενες μέρες στην καθημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και γιατί.

Αλλαγές αναμένονται τις επόμενες μέρες στην καθημερινή απογευματινή ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, που κάνουν ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η υποχώρηση του κορονοϊού σημαίνει και αλλαγές στον τρόπο ενημέρωσης. Έτσι, αποφασίστηκε αντί για καθημερινή, η ενημέρωση να γίνεται τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα και όποτε λόγω εκτάκτων περιστάσεων, κρίνεται απαραίτητο.

Οι πιθανότερες μέρες είναι Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή – Κυριακή.

Η Κυριακή μπήκε στο πλάνο λόγω του ότι συνήθως η άρση μέτρων γίνεται Δευτέρα, συνεπώς και είναι η μέρα που γίνεται η σχετική ενημέρωση για τις αλλαγές.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα και θα ισχύσουν από Δευτέρα, οπότε και θα έχει περάσει μία εβδομάδα από την άρση των πρώτων μέτρων και θα είναι και η μέρα άρσης των δεύτερων.

Όποτε είναι αναγκαίο, επίσης, θα υπάρχει γραπτή ενημέρωση, την ίδια περίπου ώρα.

Σήμερα πάντως η ενημέρωση θα γίνει κανονικά ενώ το παρών αναμένεται να δώσει και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος θα εξηγήσει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία και των υπόλοιπων εμπορικών καταστημάτων από την ερχόμενη Δευτέρα.