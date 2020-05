Συνταγές

“Food N’ Friends”: η Ελένη Καρακάση και οι “εκπλήξεις” (εικόνες)

Η “Ρίζω” από τις “Άγριες Μέλισσες” ξεδιπλώνει και άλλα ταλέντα της, ενώπιον του Δημήτρη και του Ηλία.

Την Κυριακή 10 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται την ταλαντούχα ηθοποιό και τραγουδίστρια Ελένη Καρακάση.

Η τηλεοπτική Ρίζω από τις «Άγριες Μέλισσες» αφήνει για λίγο τα βότανα και τα γιατροσόφια και εισβάλλει στο «Food n’ Friends», επιφυλάσσοντας πολλές εκπλήξεις στον σεφ μας!

Η χειμαρρώδης και εξωστρεφής ηθοποιός αναλαμβάνει δράση, με αυτοπεποίθηση αλλά και με όρεξη να γευτεί νόστιμες συνταγές.

Τελικά, η μαγειρική είναι ένα ακόμη ταλέντο της ή στην κουζίνα θα μείνει μετεξεταστέα;