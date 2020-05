Life

John Galliano: η καραντίνα δίνει έμπνευση για τις νέες κολεξιόν

Τι λέει ο μόδιστρος παρατηρώντας πως ειναι ντυμένοι διάσημοι και μη, κατά τις διαδικτυακές επαφές τους, εν μέσω της πανδημίας.

«Θα αγωνιστώ μέχρι το τέλος για την ελευθερία δημιουργίας και τη δημιουργική διαδικασία», δήλωσε ο Τζον Γκαλιάνο κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού κύκλου συζητήσεων Vogue Global Conversations με θέμα τη βιομηχανία της μόδας.

Ο θρυλικός σχεδιαστής, επί του παρόντος στο τιμόνι του Maison Margiela, από το Παρίσι, όπου βρίσκεται, μίλησε με τη φίλη του, αρχισυντάκτρια του Vogue και καλλιτεχνική διευθύντρια και σύμβουλο παγκόσμιου περιεχομένου του Conde Nast, Άννα Γουίντουρ και έδειξε ότι δεν επαναπαύεται στις δάφνες του παρά την παρουσία δεκαετιών στη μόδα.

«Μου αρέσει η παραγωγή μιας επίδειξης μόδας» είπε ο σχεδιαστής, «αλλά απλά πρέπει να το ξεπεράσω και να αποδεχτώ την πραγματικότητα και να κοιτάξω μπροστά». Προς το παρόν, σχεδιάζει τη συλλογή Artisanal του Maison Margiela με μέλη της ομάδας του μέσω Zoom, όπως σημείωσε τονίζοντας ότι ένας από τους σχεδιαστές του είναι τόσο μακριά όσο η Αυστραλία - και ότι χρησιμοποιεί αυτές τις νέες τεχνολογίες για να προωθήσει μια νέα μεθοδολογία για την προβολή της μόδας. «Αυτό που θα αξιοποιήσω είναι το πώς καταγράφω αυτήν την ιστορία, αυτή τη συλλογή και δουλεύω με όλη την τεχνολογία που υπάρχει. Μέσω αυτής μπορώ να αναδείξω την αυθεντικότητα του ενδύματος, ότι είμαι μόδιστρος» ανέφερε.

«Θα είναι μια εικονική επίδειξη μόδας Margiela 3D, CGI, AR ή κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί;» ρωτήθηκε. «Είναι μια περιπέτεια. Δεν το έχω κάνει ποτέ πριν!» ανέφερε ο σχεδιαστής αφήνοντας να εννοηθεί ότι ελπίζει να συνδυάσει φυσική και ψηφιακή παρουσίαση. «Ξέρετε, μου αρέσει να κάνω μικρότερες επιδείξεις μόδας, περισσότερο με φίλους, όπου ο καθένας παίρνει μια πρώτη θέση και τώρα ίσως να έχω κάποιους προσκεκλημένους στον κυβερνοχώρο που θα κάθονται εκεί... συγγραφείς, ηθοποιούς, ποιητές ή κάτι άλλο» εξήγησε.

Ο σχεδιασμός για το αληθινό ή ψηφιακό κοινό δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί όπως τόνισε. «Η δημιουργική διαδικασία θα είναι η δημιουργική διαδικασία. Είμαι τυχερός, ή αρκετά ευαίσθητος και συντονίζομαι με αυτά τα πράγματα» είπε.

Ο γεννημένος στο Γιβραλτάρ Βρετανός σχεδιαστής μόδας παραμένει συνδεδεμένος με τους νεότερους συναδέλφους του μέσω του διαδικτύου, συμμετέχει σε πάρτι στο Zoom και παρατηρεί τι φορούν όλοι. «Έχετε δει τα πάρτι στο Zoom; Είδα πριν από μέρες του Στίβεν Κλάιν, ήταν σπουδαίο!» πρόσθεσε. «Οι νεότεροι θα συνεχίσουν να θέλουν να είναι σαγηνευτικοί -- ακόμα κι αν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Ειλικρινά πιστεύω ότι τα ρούχα των ανθρώπων θα είναι εμπνευσμένα από το πως επιδρά η λήξη του εγκλεισμού. Κρατάω τα μάτια και τα αυτιά μου ανοιχτά, σίγουρα» τόνισε.

O Galliano ρωτήθηκε επίσης τι του δίνει κίνητρο κατά τη διάρκεια αυτής της περίεργης περιόδου. «Το πάθος. Είμαι μόδιστρος. Μου δίνει ώθηση η τέχνη και η αφοσίωση της ομάδας μου και η ελευθερία να δημιουργώ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Νομίζω ότι μπορείς να είσαι οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο, και αν μπορείς να είσαι οτιδήποτε, μπορούμε απλώς να προσπαθήσουμε να είμαστε ευγενικοί μεταξύ μας και ευγενικοί στον πλανήτη μας;» απάντησε.