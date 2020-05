Συνταγές

“Food N’ Friends”: ο Γιώργος Ηλιόπουλος από τις “Άγριες Μέλισσες” στην… κουζίνα! (εικόνες)

Ο ηθοποιός ανέλαβε μια δύσκολη μαγειρική αποστολή, αποκάλυψε το παιδικό απωθημένο του και αστείες στιγμές από την καριέρα του.

Το Σάββατο 9 Μαΐου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχθηκαν τον ταλαντούχο ηθοποιό και συγγραφέα Γιώργο Ηλιόπουλο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός κλείδωσε το του, στο Διαφάνι, και ανέλαβε δράση στην κουζίνα του «Food n’ Friends».

Με διάθεση να εντυπωσιάσει, σήκωσε τα μανίκια και ξεκίνησε τη μαγειρική του αποστολή! Παράλληλα, αποκάλυψε τις αδυναμίες του, το παιδικό του απωθημένο και τα ευτράπελα που συνέβησαν στην επαγγελματική του διαδρομή.

Επίσης, εξομολογήθηκε τα κοινά στοιχεία που έχει με τον ρόλο που υποδύεται στις «Άγριες Μέλισσες».