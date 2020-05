Life

30 χρόνια ΑΝΤ1: τα show που άλλαξαν την τηλεόραση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες παραγωγές, ξεχωριστοί παρουσιαστές, πρωτότυπες ιδέες και αμέτρητες ώρες διασκέδασης και ψυχαγωγίας των τηλεθεατών.

Στην τηλεόραση αλλάζουν πολλά, αλλά τα show παραμένουν σταθερή αξία, έχοντας πάντα μεγάλο και φανατικό κοινό. Τα show υπήρξαν στενά συνδεδεμένα με τον ANT1 καθ’ όλη τη διάρκεια της 30χρονης πορείας του. Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, ο ANT1 έφερε σε κάθε σπίτι μια πρωτόγνωρη για την εποχή λάμψη και φαντασμαγορία, μέσα από προγράμματα που καθήλωσαν τους τηλεθεατές και ζωντάνεψαν τα βράδια τους.

Τραγούδι, χορός, αστεία, λαμπεροί παρουσιαστές, αμέτρητοι καλεσμένοι, εντυπωσιακά σκηνικά. Κανένα άλλο κανάλι δεν πρωτοπόρησε και δεν επένδυσε, με τις ιδέες και την ενέργειά του, σε show τόσο υψηλών προδιαγραφών όσο ο ANT1. Κανένα άλλο κανάλι δεν ανέδειξε τόσο αυτή τη μορφή ψυχαγωγίας, κάνοντάς τη συνώνυμη του ονόματός του, με την έμπνευση και την τεχνογνωσία του.

«Ciao ANT1», «Fame Story», «Dancing with the Stars», «Χ Factor», «Next Top Model», «The Voice of Greece», «Dancing on Ice», «Υour Face Sounds Familiar», «So You Think You Can Dance», «Rising Star» είναι μερικά μόνο από τα show και τα talent show που έγραψαν λαμπρή τηλεοπτική ιστορία. Κι αν σε αυτά προστεθούν και τα έκτακτα εορταστικά, εξ ίσου υπερπαραγωγές, τότε ο συνολικός αριθμός των show του ΑΝΤ1 αυξάνεται θεαματικά.

Δεν είναι όμως μόνο η δύναμη των προγραμμάτων αυτών που τα φέρνει μέχρι σήμερα στη μνήμη μας. Είναι και οι υπέροχοι παρουσιαστές που ταυτίστηκαν μαζί τους και τα απογείωσαν: Ρούλα Κορομηλά, Γιώργος Μαρίνος, Κώστας Καρράς, Σπύρος Παπαδόπουλος, Άννα Βίσση, Μάρκος Σεφερλής, Ναταλία Γερμανού, Ανδρέας Μικρούτσικος, Τατιάνα Στεφανίδου, Ελεονώρα Μελέτη, Σοφία Αλιμπέρτη, Χρήστος Φερεντίνος, Σάκης Ρουβάς, Βίκυ Καγιά, Νάντια Μπουλέ, Ζέτα Μακρυπούλια, Δούκισσα Νομικού, Ευαγγελία Αραβανή, Τζένη Μπαλατσινού, Μαρία Μπετακώρου, Γιώργος Λιάγκας, Νίκος Μουτσινάς, Εκτορας Μποτρίνι κ.ά.

«Ciao ANT1», 1993

Το πιο φαντασµαγορικό µουσικοχορευτικό show της ελληνικής τηλεόρασης έκανε πρεμιέρα το 1993 µε παρουσιάστρια τη Ρούλα Κοροµηλά, σε σκηνοθεσία Στέφανο Σαρτίνι. Πλούσιο θέαµα, ορχήστρα που έπαιζε ζωντανά στο στούντιο, πολυμελή µπαλέτα, αλλά και ζωντανή επικοινωνία µε τους τηλεθεατές, οι οποίοι κέρδιζαν πλούσια δώρα. Επόµενος παρουσιαστής ήταν ο σόουµαν Γιώργος Μαρίνος έχοντας στο πλευρό του την Εύη Παπαδάκη, την οποία διαδέχθηκε αργότερα η Αννίτα Ναθαναήλ. Από το πλατό του «Ciao ANT1» παρήλασαν τα µεγαλύτερα ονόµατα του τραγουδιού και του χορού, καθώς επίσης και πολλοί ξένοι καλλιτέχνες, όπως ο Eros Ramazzotti και οι Βέλγοι Vaya Con Dios, η Βίκυ Λέανδρος και ο συνθέτης Yanni. Το «Ciao AΝΤ1» κέρδισε την αγάπη των τηλεθεατών όλων των ηλικιών.

«Αnteneum», 1994

Δίωρο εβδομαδιαίο μουσικοχορευτικό show που παρουσίαζε ο Κώστας Καρράς. Τραγούδι, χορός, σάτιρα. Η ορχήστρα του Γιώργου Κατσαρού έδινε το παρόν με άφθονο τραγούδι, ενώ κάθε εβδομάδα καλεσμένος ήταν ένας συνθέτης που παρουσίαζε, µαζί µε τους ερµηνευτές, τις επιτυχίες του. Τα κείµενα έγραφε ο Γιάννης Καλαµίτσης και η σκηνοθεσία ήταν του Μεγακλή Βιντιάδη. Χαρακτηριστικούς τύπους ερµήνευαν ο Χρήστος Βαλαβανίδης, η Ελένη Γερασιµίδου, ο Γιώργος Παρτσαλάκης και η Νένα Χρονοπούλου.

«Fantastico», 1995

Το «Fantastico», µε τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Βίκυ Κουλιανού, μετέφερε τον τηλεθεατή µε ταχύτητα αστραπής από τον Λούτσιο Ντάλλα και τον Μίκη Θεοδωράκη στη Ρίτα Χέιγουρθ και τον Γιάννη Πάριο. Το πρόγραµµα, που έγραψε τη δική του ιστορία, έµεινε στη µνήµη των τηλεθεατών κυρίως για τα πολύ µεγάλα ονόµατα καλλιτεχνών που παρουσίασε, αλλά και για τις έξυπνες ιδέες που υιοθέτησε.

«Με αγάπη Άννα», 1995

Μουσικοχορευτικό show με παρουσιάστρια την Άννα Βίσση. Η εκπομπή προβαλλόταν κάθε Σάββατο βράδυ και ανάμεσα σε συνεντεύξεις καλλιτεχνών, διαγωνισμούς karaoke με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, την ενότητα «Ρεκόρ» με τον Βασίλη Νoμικό και τη Γιoλάvτα Διαμαvτή, αλλά και την παρθενική εμφάνιση του Μάρκου Σεφερλή στην τηλεόραση, είχε και διάφορα σκετσάκια που ερμήνευαν η Άννα Βίσση και ο Παύλος Χαϊκάλης.

«The Seferlee show», 2000

Ένα show που τα είχε όλα: μουσική, μπαλέτα, κωμικά σκετσάκια, σάτιρα γνωστών προσώπων, όλα με κοινό παρονομαστή το άφθονο γέλιο. O Μάρκος Σεφερλής έκανε θεαματική είσοδο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, φέρνοντας αυτό που έλειπε από την τηλεόραση.

«Fame Story», 2002

Το φθινόπωρο του 2002, ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε για τους τηλεθεατές του ένα νέο είδος προγράμματος, το πρωτοποριακό talent show «Fame Story». Το κανάλι, εκτός από ένα show, δημιούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μια μουσική Ακαδημία, στην οποία οι συμμετέχοντες ζούσαν και ταυτόχρονα σπούδαζαν όλα όσα θα τους βοηθούσαν στον χώρο του θεάματος. Στα καθημερινά επεισόδια οι τηλεθεατές παρακολουθούσαν τα πιο ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τη δραστηριότητα των σπουδαστών την προηγούμενη μέρα. Στο Fame Story in concert, το «ζωντανό» πρόγραμμα της Κυριακής, οι σπουδαστές παρουσίαζαν τα τραγούδια τους, ενώ η επιτροπή και ,κυρίως, το κοινό ψήφιζαν αυτόν που θα αποχωρήσει.

Το «Fame Story» αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για τον ANT1, με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση σε νεότερους ηλικιακά τηλεθεατές. Το πρώτο «Fame Story» παρουσίασε η Ναταλία Γερμανού. Νικητής αναδείχθηκε ο Νότης Χριστοδούλου. Η επιτυχία συνεχίστηκε και το «Fame» άνοιξε και πάλι τις πόρτες του σε 16 νέα ταλέντα στις 14 Μαρτίου του 2004 με τον Ανδρέα Μικρούτσικο σε ρόλο οικοδεσπότη, ενώ νικήτρια αναδείχθηκε η Καλομοίρα Σαράντη. Στις 10 Οκτωβρίου του 2004 άρχισε ο τρίτος κύκλος με παρουσιάστρια την Τατιάνα Στεφανίδου και νικητή τον Περικλή Στεργιανούδη. To Fame Story 4 ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2006 με παρουσιάστρια τη Σοφία Αλιμπέρτη και νικητή το Λεωνίδα Μπαλάφα.

«Απόψε κερνάμε εμείς», 2006

Καλεσμένοι έκπληξη, διαγωνισμοί τραγουδιού, μεγάλες εκπλήξεις, χορός, τραγούδι. Το τηλεοπτικό show του Σαββάτου παρουσίαζε η Ελεονώρα Μελέτη.

«Ελλάδα έχεις Tαλέντο», 2007

Το φαντασμαγορικό talent show που ξεκίνησε στον ΑΝΤ1 το 2007 με παρουσιάστρια τη Σοφία Αλιμπέρτη, και από το 2009 έως το 2012 τον Χρήστο Φερεντίνο, υποδέχθηκε όσους ήθελαν να παρουσιάσουν το ξεχωριστό ταλέντο τους και να διεκδικήσουν το χρηματικό έπαθλο των 150.000 ευρώ. Οι συμμετέχοντες ήταν από 4 μέχρι 74 ετών και έρχονταν από παντού! Άλλοτε μόνοι τους, άλλοτε 60 μαζί! Στο ρόλο της κριτικής επιτροπής οι: Ηλίας Ψινάκης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Βαγγέλης Περρής, Ευγενία Μανωλίδου (3ος & 4ος κύκλος), Χάρης Χριστόπουλος (4ος κύκλος)

«The Χ Factor», 2008

Ο πιο δημοφιλής μουσικός διαγωνισμός παγκοσμίως ήρθε για πρώτη φορά στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και αναζήτησε ταλαντούχους καλλιτέχνες σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και σε περιοχές του εξωτερικού, όπου ζούσαν ομογενείς. Ο Γιώργος Λεβέντης, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Γκαγκάκη και ο Νίκος Μουρατίδης ήταν οι τέσσερις κριτές που έπρεπε να ξεχωρίσουν τον νικητή. Εκείνον που θα ξεσήκωνε τον κόσμο αλλά και τους ίδιους με τη φωνή, τη σκηνική παρουσία και την προσωπικότητά του. Ο μεγάλος νικητής του X Factor, ο Λούκας Γιώρκας, εκτός από την αγάπη του κοινού, κέρδισε και το καλύτερο δισκογραφικό συμβόλαιο όλων των εποχών!

«Next Top Model», 2009

Το διάσημο show έκανε τον γύρο του κόσμου με μεγάλη επιτυχία και ήρθε στον ΑΝΤ1, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά, για να δώσει την ευκαιρία σε νεαρά, φιλόδοξα κορίτσια να περπατήσουν το δικό τους catwalk και να κάνουν καριέρα στο modeling! Τις περίμενε σκληρή δουλειά: επαγγελματικές και πρωτότυπες φωτογραφήσεις, κοπιαστικές δοκιμασίες, μια απαιτητική συγκατοίκηση και τέλος, η αυστηρή αξιολόγηση μιας ομάδας ειδικών από τον χώρο της μόδας. Η Τζένη Μπαλατσινού, ο Χριστόφορος Κοτέντος και ο Χάρης Χριστόπουλος ήταν η κριτική επιτροπή του show που έκρινε ως νικήτρια την Σεράινα Καζαμία.

«O διάδοχος του Uri Geller», 2009

Είναι ένας μύθος. Μπορούσε να διαβάσει τη σκέψη σου, να προβλέψει την αντίδρασή σου, να κατευθύνει την επόμενή σου κίνηση… Ο Χρήστος Φερεντίνος παρουσίασε, live για τους Έλληνες τηλεθεατές, τον Uri Geller, τον πιο διάσημο mentalist του κόσμου! Αποστολή του ήταν να βρει τον διάδοχό του ανάμεσα σε δεκάδες χαρισματικούς υποψηφίους. Κάθε εβδομάδα, ενώπιον του Uri Geller επίδοξοι «διάδοχοι» ανέβαιναν στη σκηνή για να δείξουν το ταλέντο τους με τη συμμετοχή κοινού και επώνυμων καλεσμένων. Σε κάθε live επεισόδιο είχαν μία ευκαιρία να καταπλήξουν το κοινό και να πείσουν τον Uri Geller. O Uri Geller προσέφερε «ασυλία» σε έναν από τους υποψηφίους, όμως το κοινό αποφάσιζε ποιος φεύγει και ποιος συνεχίζει...

«Top Chef», 2010

Δεκαέξι επαγγελματίες σεφ ήρθαν αντιμέτωποι σε ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για καλοφαγάδες! Η Νάντια Μπουλέ παρουσίασε το διάσημο πρόγραμμα που μας ξενάγησε στον γοητευτικό, αλλά απαιτητικό, κόσμο της υψηλής γαστρονομίας και μας αποκάλυψε την τέχνη της δημιουργικής κουζίνας. Οι 16 διαγωνιζόμενοι επαγγελματίες και ταλαντούχοι chef είχαν ένα κοινό πάθος, τη γαστρονομία, αλλά και έναν κοινό στόχο: να ανακηρυχθούν «Top Chef» της Ελλάδας. Όμως, για να το καταφέρουν έπρεπε να εντυπωσιάσουν τους καταξιωμένους κριτές: Ηλία Μαμαλάκη, Χριστόφορο Πέσκια, Απόστολο Τραστέλη και Ερβέ Προνζάτο.

«Dancing with the Stars», 2010

Δώδεκα διάσημοι τόλμησαν να χορέψουν μαζί με επαγγελματίες παρτενέρ, ζωντανά πάνω στη σκηνή του show, και να διεκδικήσουν την ψήφο του κοινού για καλό σκοπό, την οικονομική ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού φιλανθρωπικού οργανισμού «MAKE A WISH». Παρουσιάστρια η Ζέτα Μακρυπούλια και κριτική επιτροπή οι: Αλέξης Κωστάλας, Φωκάς Ευαγγελινός, Γιάννης Λάτσιος και η Γκαλένα Βελίκοβα. Στο show συμμετείχαν οι: Πηγή Δεβετζή, Ευγενία Μανωλίδου, Βίκυ Κουλιανού, Πατρίτσια Περιστέρη, Φωτεινή Πιπιλή, Ματθίλθη Μαγγίρα, Έρρικα Πρεζεράκου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Βλάχος, Σάββας Πούμπουρας, Σταμάτης Γαρδέλης, Μιχάλης Ζαμπίδης. Νικήτρια του πρώτου DWTS ήταν η Έρρικα Πρεζεράκου. Η Ζέτα Μακρυπούλια παρουσίασε τους τρεις πρώτους κύκλους του DWTS ενώ ακολούθησαν άλλες τρεις σεζόν του charity show με παρουσιάστριες τη Δούκισσα Νομικού (2013-2015) και την Ευαγγελία Αραβανή (2018), με πάνω από 85 συμμετοχές επωνύμων από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και πολιτικό χώρο, αλλά και σημαντικές guest συμμετοχές όπως αυτή του Θέμου Αναστασιάδη στην κριτική επιτροπή. Στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής έκατσαν, επίσης, η Κάτια Δανδουλάκη, η Έρρικα Πρεζεράκου, o Γιώργος Λιάγκας, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ελεονώρα Μελέτη.

«Dancing on Ice», 2011

Τι κι αν η θερμοκρασία ήταν κάτω από το μηδέν; Οι λαμπεροί διαγωνιζόμενοι ήταν αποφασισμένοι να ανεβάζουν τον υδράργυρο κατακόρυφα σε κάθε τους εμφάνιση, αποδεικνύοντας πως κάθε άλλο παρά ερασιτέχνες ήταν στο πατινάζ. Ένα υπερθέαμα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, το «Dancing on Ice», με παρουσιάστρια την Τζένη Μπαλατσινού, είχε φιγούρες που έκοβαν την ανάσα, χορευτές που μάγευαν το κοινό και μια κριτική επιτροπή ( Έλενα Παπαρίζου, Αλέξης Κωστάλας, Πέτρος Κωστόπουλος) που δεν άφηνε να πέσει κάτω τίποτα... ασχολίαστο!

«Υour Face Sounds Familiar», 2013

Το ξεχωριστό τηλεοπτικό θέαμα με τους αμέτρητους fan σε όλο τον κόσμο, έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τον Απρίλιο του 2013 και συνεχίστηκε με πέντε ακόμα κύκλους επεισοδίων έως και φέτος που διανύει την έκτη του σεζόν, πάντα με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου. Ανατρεπτικό και γεμάτο εκπλήξεις, το «Your Face Sounds Familiar» φέρνει τους θρύλους της παγκόσμιας, αλλά και της ελληνικής, μουσικής στο ίδιο stage. Οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν μέσα από το styling, τη σκηνική τους παρουσία, την κινησιολογία τους και βέβαια τις φωνητικές τους ικανότητες, να ενσαρκώνουν κάθε φορά κι έναν διαφορετικό super star της μουσικής βιομηχανίας. Στο τέλος του κάθε Live o παίκτης με την υψηλότερη βαθμολογία διαθέτει τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί από την ψηφοφορία κριτών και κοινού, σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής του.

«The Voice of Greece», 2014

Το «The Voice», το απόλυτο talent show, ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα και ανέδειξε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τη φωνή, έχοντας ως αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης τις φωνητικές δυνατότητες του διαγωνιζόμενου. Κριτική επιτροπή: Μιχάλης Κουινέλης, Δέσποινα Βανδή, Αντώνης Ρέμος, Μελίνα Ασλανίδου.

«Rising Star», 2016

Το Rising Star, το πιο πρωτοποριακό και διαδραστικό talent show παγκοσμίως, που έσπασε κάθε ρεκόρ ενεργού συμμετοχής των τηλεθεατών στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, ήρθε στον ΑΝΤ1 και ήταν το πρώτο μουσικό talent show στο οποίο ο τηλεθεατής είχε τον πρώτο λόγο. Το τηλεοπτικό κοινό ψήφιζε live τον διαγωνιζόμενο που θα περάσει στην επόμενη φάση του παιχνιδιού μέσω της δωρεάν εφαρμογής «Rising Star Greece». Τους υποψήφιους ανέλαβαν να αξιολογήσουν και να καθοδηγήσουν οι: Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδή, Κώστας Μακεδόνας και Χρήστος Μάστορας. Παρουσίαζε ο Γιώργος Λιάγκας. Μαζί του ήταν η Καλομοίρα.

«So You Think You Can Dance», 2017

Το «So You Think You Can Dance» είναι το κορυφαίο χορευτικό talent show, με διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες και τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, έχοντας μάλιστα κατακτήσει 14 Emmy Awards. Οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν σε όλα τα είδη χορού, από κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο χορό, latin – Ballroom, Hip Hop, Break Dance, παραδοσιακούς χορούς, Oriental, και διάφορα άλλα είδη χορού που βασίζονται στη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Ο νικητής έλαβε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 €. Κριτική επιτροπή: Κωνσταντίνος Ρήγος, Πάνος Μεταξόπουλος, Ιβάν Σβιταϊλο, Ελένη Φουρέιρα, Ιωάννης Μελισσανίδης. Παρουσίαζε η Δούκισσα Νομικού.

«Sunday Live», 2018

Η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Νίκος Μουτσινάς, ήταν οι παρουσιαστές αυτού του ζωντανού, family, entertainment show. Ένα «variety» πολυεπίπεδο πρόγραμμα, γρήγορο, διαδραστικό, διασκεδαστικό, γεμάτο παιχνίδια, πλούσια δώρα, εκπλήξεις, φάρσες, και πολλούς λαμπερούς καλεσμένους.

«Hell’s Kitchen», 2018

Το Hell’s Kitchen, ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά με παρουσιαστή τον Έκτορα Μποτρίνι. Είκοσι φιλόδοξοι μάγειρες (10 γυναίκες και 10 άνδρες), κλήθηκαν να αποδείξουν τις ικανότητες και τις αντοχές τους, μέσα από μία σειρά ομαδικών, αρχικά, και στη συνέχεια ατομικών διαδικασιών, σε συνθήκες κανονικού εστιατορίου. Οι διαγωνιζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με τις σκληρές δοκιμασίες, αλλά κυρίως κλήθηκαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις των «πελατών» και του Έκτορα Μποτρίνι, αντιμετωπίζοντας τη «χωρίς οίκτο» κριτική του. Στόχος τους: μια θέση στο Botrini’s restaurant που έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin και 30.000€.

«Τhe Final Four», 2019

Το «The Final Four», που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία σε όσες χώρες έχει προβληθεί, ήρθε και στην Ελλάδα, με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένη Φουρέιρα και Μιχάλης Κουινέλης (Stavento). Το «The Final Four» ξεκινούσε… από τον τελικό! Οι επιλεγμένοι Final Four πάλευαν για να κρατήσουν τη θέση τους, έχοντας απέναντι τους διεκδικητές που προσπαθούσαν να τους εκθρονίσουν και να πάρουν τη θέση τους. Μόνο ένας το κατάφερε μέχρι το τέλος: ο Σάκης Καραθανάσης έφτασε στον μεγάλο τελικό με έπαθλο ένα δισκογραφικό συμβόλαιο αλλά και 50.000 ευρώ!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!

Gallery