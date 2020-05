Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο κορονοϊός “πατάει φρένο” στα σχέδια για απόκτηση παιδιού

Τι δείχνουν τα συμπεράσματα έρευνας, με γνώμονα όχι μονο ιατρικούς, αλλά και οικονομικούς παράγοντες.

Πάνω από το 80% των ανθρώπων δεν σχεδιάζουν να κάνουν παιδί όσο κρατά η πανδημία Covid-19, σύμφωνα με μια νέα ιταλική έρευνα, η οποία δείχνει ότι μάλλον δεν θα πρέπει να αναμένεται αύξηση του αριθμού των γεννήσεων, λόγω των περιοριστικών μέτρων (lockdown).

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας και άλλων φορέων, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γυναικολογίας και «Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology», έκαναν δειγματοληπτική έρευνα σε 1.482 άτομα ηλικίας 18 έως 46 ετών (64% γυναίκες και 36% άνδρες).

Διαπιστώθηκε ότι τα 1.214 άτομα (ποσοστό 82%) δεν σκόπευαν να κάνουν παιδί στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Επιπλέον, από τους 268 που σχεδίαζαν να κάνουν παιδί προτού ξεσπάσει η πανδημία, πάνω από το ένα τρίτο (37%) εγκατέλειψαν πια τα σχέδια τους. Οι βασικές αιτίες είναι οι ανησυχίες για μελλοντικές οικονομικές δυσκολίες (58%) και οι πιθανές συνέπειες στην εγκυμοσύνη λόγω της Covid-19.

Για «ανησυχητικά» ευρήματα, όσον αφορά την επίπτωση της καραντίνας στην πρόθεση των ζευγαριών να κάνουν παιδί, ακόμη και μεταξύ όσων δεν έχουν χάσει τη δουλειά τους, ούτε έχουν μείωση εισοδημάτων λόγω πανδημίας, έκανε λόγο η ερευνήτρια δρ Ελιζαμπέτα Μιτσέλι του ιταλικού Κέντρου Τεχνολογιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Από την άλλη, ο φόβος ότι η καθυστέρηση στη σύλληψη παιδιού μπορεί να δυσκολέψει την προσπάθεια αργότερα, ωθεί ορισμένα ζευγάρια να αψηφούν την πανδημία και τις όποιες ανησυχίες, επιμένοντας στα αρχικά σχέδια τους να αποκτήσουν παιδί. Ενώ υπήρξε και ένα 11% των ερωτηθέντων -κυρίως γυναίκες- που δήλωσαν ότι τους ήλθε η διάθεση για παιδί εν μέσω πανδημίας και καραντίνας. Όμως μόνο το 4% δήλωσαν ότι όντως προσπάθησαν ενεργητικά να «πιάσουν» παιδί στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.

Η μελέτη αξιολόγησε επίσης τη σεξουαλική διάθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα. Δύο στους τρεις (66%) ανέφεραν ότι δεν μειώθηκε η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών τους κατά την καραντίνα.