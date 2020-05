Συνταγές

Ομελέτα φούρνου με πατάτες & ψωμί γεμιστό με τυρί και μπέικον

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστές συνταγές που “τρελαίνουν” τον ουρανίσκο, προτείνει και μας παρουσιάζει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Βασίλης Καλλίδης.