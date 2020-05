Συνταγές

Μιλφέιγ με φράουλες από τον Βασίλη Καλλίδη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα μικρά μυστικά για τραγανά φύλλα και εξαιρετική κρέμα, αλλά και για πανεύκολο σιρόπι φράουλας ή σοκολάτας, που θα απογειώσουν την γεύση του γλυκού.