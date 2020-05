Κοινωνία

Συλλήψεις για αρπαγή και βιασμό ανήλικης

Τρεις άνδρες αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη για την σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης...

Δύο ενήλικες συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της αρπαγής και του βιασμού μιας 13χρονης στη Χαλκίδα.

Πρόκειται για δύο Ρομά κι ακόμα έναν ανήλικοςπου αναζητείται. Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής στον οικισμό Χαραυγή, όπου βρίσκεται και ο καταυλισμός που διαμένουν.

Ο φερόμενος βιασμός καταγγέλθηκε ότι έγινε το απόγευμα της Πέμπτης και τους τρεις άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι συγγενικά πρόσωπα της 13χρονης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας.

Πηγή: eviazoom.gr