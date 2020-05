Υγεία - Περιβάλλον

Η Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων κλινών ΜΕΘ

Η πλήρης σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής και το έργο που καλείται να φέρει εις πέρας...

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, ορίζεται Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής αναλαμβάνει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοτανίδου.

Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η εισήγηση προς το Υπουργείο Υγείας για την αύξηση των κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με γνώμονα τη λειτουργικότερη δυνατή χωροθέτηση σε υπάρχουσες ή νέες κτηριακές νοσοκομειακές δομές. Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει την άμεση ενσωμάτωσή τους στο ήδη υπάρχον σύστημα παροχής φροντίδας και αξιοποίησης κλινών ΜΕΘ.

Η πλήρης σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Αναστασία Κοτανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»

Απόστολος Αρμαγανίδης, Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝ «Αττικόν»

Ελένη Γκέκα, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Μηλίτσα Μπιτζάνη, Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Α’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Βασίλης Μπέκος, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών