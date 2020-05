Life

“Υπερήρωες” ο Ντουέιν Τζόνσον και η Έμιλι Μπλαντ

Που και πότε θα συνεργαστούν οι δύο πρωταγωνιστές και μάλιστα όχι μόνο μπροστά απο την κάμερα.

Ο Ντουέιν Τζόνσον και η Έμιλι Μπλαντ θα συμπρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία με υπερήρωες με τίτλο «Ball and Chain».

Το φιλμ είναι βασισμένο στο κόμικ του 1990 με τον ίδιο τίτλο των Scott Lobdell και Ale Garza και επικεντρώνεται σε ένα παντρεμένο ζευγάρι στα πρόθυρα του χωρισμού, που αποκτά υπερδυνάμεις, οι οποίες λειτουργούν μόνο όταν συνεργάζονται.

Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει η Έμιλι Β. Γκόρντον, που έχει προταθεί για Όσκαρ για τη ρομαντική κωμωδία του 2017 «The Big Sick».

Ο Ντουέιν Τζόνσον και η Έμιλι Μπλαντ θα είναι επίσης παραγωγοί της ταινίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται οι δύο ηθοποιοί, καθώς συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «Jungle Cruise» μία περιπέτεια βασισμένη στην περιήγηση με ποταμόπλοια στα θεματικά πάρκα της Disney.

Η ταινία αρχικά είχε προγραμματιστεί να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους το 2019, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η προβολή της μετατέθηκε για το 2021.