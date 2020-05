Πολιτισμός

ΣΥΡΙΖΑ: προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους στον πολιτισμό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού αφέθηκαν έρμαιο στο "αόρατο χέρι της αγοράς".

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωση του για το ζήτημα της στήριξης των εργαζομένων στον πολιτισμό, υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη απαντά με έπαρση, αλαζονεία και ύβρεις στην αγωνία των ανθρώπων του πολιτισμού».

Επίσης κάνει λόγο για «προκλητική αδιαφορία» της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τους εργαζομένους στον χώρο του πολιτισμού υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι «ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Μενδώνη θα μείνουν όντως στην ιστορία του πολιτισμού για την απουσία οποιουδήποτε σχεδίου και για την απαξίωση του πολιτισμού και των ανθρώπων του».

Η πλήρης δήλωση του κ. Χαρίτση:

Η κυβέρνηση έχει επιδείξει προκλητική αδιαφορία αφήνοντας τους ανθρώπους του πολιτισμού έρμαιο στο "αόρατο χέρι της αγοράς" και χιλιάδες εργαζόμενους, καλλιτέχνες και δημιουργούς δίχως καμία στήριξη.

Στην εύλογη αγωνία τους, απαντά με έπαρση και αλαζονεία, ακόμα και με ύβρεις κατά των καλλιτεχνών, όπως έκανε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Μενδώνη θα μείνουν όντως στην ιστορία του πολιτισμού.

Όχι όμως για την προσφορά τους.

Αλλά για την απουσία οποιουδήποτε σχεδίου και για την απαξίωση του πολιτισμού και των ανθρώπων του.