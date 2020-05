Life

Κορονοϊός: Μόδα τα ρούχα ασορτί με τις... μάσκες!

Τι ζητούν αρκετές πελάττισες και ποια ειναι τα τελευταία "προστάγματα" της μόδας, εν μέσω της πανδημίας.

Οι προστατευτικές μάσκες έχουν γίνει πλέον απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητας μας. Και ενώ πολλά είναι αυτά που έχουν αλλάξει με την Covid-19 στη ζωή όλων, η αγάπη για τη μόδα παραμένει αναλλοίωτη. Η μόδα στα χρόνια του κορονοϊού επιτάσσει ρούχα ασορτί με τις μάσκες προστασίας.

Εταιρείες παραγωγής ρούχων στη Θεσσαλονίκη λαμβάνουν παραγγελίες από πελάτισσές τους για μάσκες στο ίδιο «ντεσέν» με τα φορέματα και τα κοστούμια που έχουν αγοράσει για να παραβρεθούν σε γάμους, βαπτίσεις και γενικότερα επίσημες εκδηλώσεις. «Όσο λειτουργούσε το ηλεκτρονικό κατάστημα μας, πολλές πελάτισσες μας ζητούσαν κάποια ρούχα και ρωτούσαν ένα μπορούν να έχουν και ίδια μάσκα με το "ντεσέν" που έχει το φόρεμα και γενικότερα το ρούχο που επέλεξαν. Ξαφνιαστήκαμε αρχικά, αλλά μετά θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναστασία Αμπατζή, ιδιοκτήτρια εταιρείας παραγωγής και πώλησης ρούχων.

Από την ερχόμενη Δευτέρα τα καταστήματα που πουλάνε ρούχα και υποδήματα ανοίγουν και, όπως αναφέρει η κ. Αμπατζή, πολλές είναι εκείνες οι πελάτισσες που δεν θέλουν να φορέσουν απλές χειρουργικές μάσκες ή άσπρες υφασμάτινες με κάποιο επίσημο ένδυμα, «καθώς αισθάνονται πως πηγαίνουν στο νοσοκομείο»!

«Μας ζητούν να έχουν πάνω κάποια στρας, να είναι πιο επίσημες, δηλαδή μάσκες από δαντέλα, εμπριμέ και μάσκες διακοσμημένες με διάφορα υλικά. Έτσι και εμείς υλοποιήσαμε αυτή την ιδέα, διότι θεωρούμε ότι πρέπει και λίγο να διασκεδάσουμε αυτό που μας έχει συμβεί», σημειώνει η κ. Αμπατζή. «Είναι πρωτόγνωρα πράγματα για εμάς, αυτά που συμβαίνουν», λέει η επαγγελματίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ενδυμάτων για περισσότερο από 30 χρόνια.