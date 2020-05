Πολιτική

Δημήτρης Κρεμαστινός: σε στενό κύκλο η κηδεία του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στην εκκλησία θα επιτραπεί να βρίσκονται ελάχιστοι συγγενείς και φίλοι. Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του.

Στην Ρόδο θα γίνει η κηδεία του πρώην υπουργού Δημήτρη Κρεμαστινού, ο θάνατος του οποίου προκάλεσε αισθήματα θλίψης σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός λόγω της πολύχρονης πολιτικής δραστηριότητας και της κοινωνικής προσφοράς του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 5.00 το απόγευμα του Σαββάτου στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού και η ταφή στο νεκροταφείο της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στην εκκλησία θα επιτραπεί να βρίσκονται ελάχιστοι συγγενείς και φίλοι.

Σε δήλωση του για τον θάνατο του Δημήτρη Κρεμαστινού, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος επισημαίνει: «Ο Δημήτρης Κρεμαστινός ήταν σταθερά παρών στην πολιτική ζωή της χώρας και της Δωδεκανήσου, τις οποίες τίμησε με συνέπεια. Προσωπικότητα δυναμική, με ξεχωριστή κοινωνική και επιστημονική παρουσία, διακρινόταν για τη μεγάλη αγάπη προς τη Δωδεκάνησο, με την οποία ταύτισε ολόκληρη την πολιτική σταδιοδρομία του. Στην οικογένειά του και τους οικείους του εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου. Τα νησιά μας θα τον θυμούνται πάντα με χαμόγελο για την εξαιρετική προσφορά του».

Ο υφυπουργός Τουρισμού και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας τονίζει: «Ο Δημήτρης Κρεμαστινός πάλεψε γενναία μέχρι την τελευταία στιγμή και η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στα Δωδεκάνησα και στην καρδιά μας. Εξαιρετικός επιστήμονας με παγκόσμια καταξίωση και αναγνώριση. Ευπρεπής όσο λίγοι, άνθρωπος με ευγένεια και αρχές, αλλά και με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Οι πολιτικές και ιδεολογικές μας διαφορές δεν στάθηκαν εμπόδιο για να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες στα θέματα της δημόσιας υγείας. Ήταν πολιτικός αντίπαλος, αλλά για μένα ήταν κυρίως ένας φίλος. Θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Στην σύζυγό του και στους δικούς τους ανθρώπους, απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν όλοι οι δήμαρχοι των νησιών της Δωδεκανήσου, οι βουλευτές του νομού, οι νομαρχιακές επιτροπές των κομμάτων και σχεδόν το σύνολο των τοπικών φορέων, επισημαίνοντας το πολιτικό και επιστημονικό ήθος του Δημήτρη Κρεμαστινού και την ανιδιοτελή προσφορά του προς την Δωδεκάνησο.

Διαβάστε ακόμα:

Δημήτρης Κρεμαστινός: το αντίο των πολιτικών

Δημήτρης Κρεμαστινός: ποιος ήταν ο γιατρός και πολιτικός που πέθανε από κορονοϊό