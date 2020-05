Πολιτική

Γρηγοριάδης: κακώς ανοίγει και πάλι ο φάκελος της Marfin

Ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 τονίζει ότι «πρόκειται για ωμή παρέμβαση στη Δικαιοσύνη».

Ο βουλευτής του ΜέΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης, σε δήλωση του επισημαίνει ότι κακώς ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ξανανοίγει τον φάκελο της Marfin, υποστηρίζοντας ότι «πρόκειται για ωμή παρέμβαση στη Δικαιοσύνη».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, ο κ. Γρηγοριάδης δήλωσε επίσης ότι «αυτή τη στιγμή συζητείται η παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου στη Δικαιοσύνη, για παρεμβάσεις του στη Δικαιοσύνη. Εδώ, είναι προφανές, ότι έχουμε ωμή παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, δεν έχουμε δικαστές, ανακριτές, δεν έχουμε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου;».

«Είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα, αν υπάρχουν νέα στοιχεία για την υπόθεση της Marfin, να τα φέρουν στη Βουλή, η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί αμετάκλητα, ότι είναι αθώοι οι δύο άνθρωποι που κατηγορήθηκαν», κατέληξε ο κ. Γρηγοριάδης.