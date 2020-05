Κόσμος

Κορονοϊός: Με γερανό κατέβασαν από ρετιρέ ηλικιωμένο ασθενή (βίντεο)

«Κόβει την ανάσα» το βίντεο της απομάκρυνσης ενός ηλικιωμένου από το σπίτι του, στη Μάλαγα. Άνοιξε μετά από εβδομάδες η παραλία της Βαρκελώνης.

Με ειδική πλατφόρμα έβγαλαν από το σπίτι του έναν 91χρονο, ύποπτο κρούσμα κορονοϊού, πυροσβέστες στη Μάλαγα, στην Ισπανία.

Οι πυροσβέστες φορούσαν προστατευτικά ρούχα και μάσκες, όπως και ο ηλικιωμένος, που είχε συμπτώματα του κορονοϊού.

Ο 91χρονος έμενε στον τελευταίο όροφο ενός ψηλού κτηρίου και δεν μπορούσαν να τον βάλουν στο ασανσέρ, έτσι χρησιμοποιήθηκε ο γερανός.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Άνοιξε η παραλία της Βαρκελώνης – Σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού

Η ισπανική κυβέρνηση θα αποφασίσει σήμερα σε ποιες περιοχές θα ανοίξουν τα μπαρ, τα εστιατόρια και οι χώροι λατρείας στην επόμενη φάση της σταδιακής εξόδου από το lockdown, αν και δεν αναμένονται ιδιαίτερες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις περιοχές της Μαδρίτης και της Καταλονίας.

Σε μια ένδειξη επιστροφής στην κανονικότητα, οι παραλίες στη Βαρκελώνη άνοιξαν σήμερα για λίγες ώρες, από τις 06.00 έως τις 10.00 το πρωί (τοπική ώρα), προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να κάνει μπάνιο και τζόκινγκ.

Η Ισπανία είναι μια από τις πλέον πληγείσες χώρες στον κόσμο, καθώς πάνω από 26.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι περιοχές της Μαδρίτης και της Καταλονίας, όπου βρίσκεται η Βαρκελόνη, αντιστοιχούν περίπου στο μισό όλων των καταγεγραμμένων κρουσμάτων.

Η κυβέρνηση θα αποφασίσει σήμερα ποιες περιοχές θα προχωρήσουν στη δεύτερη από τις τέσσερις φάσεις εξόδου. Η χώρα έχει στόχο να επιστρέψει στην κανονικότητα έως τα τέλη Ιουνίου.

«Υπάρχουν δύο περιοχές που έχουν πληγεί πιο σοβαρά από την επιδημία –η Μαδρίτη και η Βαρκελόνη— και είναι πιθανόν λογικό στις δύο αυτές περιοχές η έξοδος να γίνει με πιο αργό ρυθμό», δήλωσε σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το Πάμπλο Ιγκλέσιας, αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση χαλάρωσε τους περιορισμούς αυτή την εβδομάδα, καθώς επιτρέπεται η άθληση σε εξωτερικούς χώρους και η λειτουργία μικρών επιχειρήσεων, όπως κομμωτήρια, με σεβασμό στους περιορισμούς κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Στην επόμενη φάση, θα μπορούν να ανοίξουν μπαρ, εστιατόρια και χώροι λατρείας με περιορισμούς στον αριθμό των ατόμων.

Στην τέταρτη και τελευταία φάση, που αναμένεται γύρω στα τέλη Ιουνίου, θα ανοίξουν οι παραλίες για ηλιοθεραπεία και θα χαλαρώσουν περαιτέρω οι περιορισμοί σε καταστήματα και εστιατόρια.