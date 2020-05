Κοινωνία

ΜΜΜ: κατακόρυφη αύξηση των μετακινήσεων

Τι έδειξαν τα στοιχεία για την εβδομάδα που διανύουμε. Τι αλλάζει από την επόμενη Δευτέρα.

Μεσοσταθμική ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 82% έχει σημειωθεί από Δευτέρα 4 Μαΐου έως και Πέμπτη 7 Μαΐου, στις επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς της ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ) και της ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) σε σχέση με τις αντίστοιχες ημέρες την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία από τον ΟΑΣΑ οι επιβάτες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ ενώ καταγράφεται σταθεροποίηση στις επικυρώσεις εισιτηρίων σε ημερήσια βάση τις τελευταίες ημέρες (από Τρίτη 5/5 έως Πέμπτη 7/5).

Ειδικότερα, οι επικυρώσεις εισιτηρίων ανά ημέρα είναι οι εξής:

Δευτέρα 4/5

Επικυρώσεις σε λεωφορεία και τρόλεϊ: 107.250

Επικυρώσεις σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ: 348.679

Τρίτη 5/5

Επικυρώσεις σε λεωφορεία και τρόλεϊ: 119.210

Επικυρώσεις σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ: 367.395

Τετάρτη 6/5

Επικυρώσεις σε λεωφορεία και τρόλεϊ: 118.392

Επικυρώσεις σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ: 367.157

Πέμπτη 7/5

Επικυρώσεις σε λεωφορεία και τρόλεϊ: 117.599

Επικυρώσεις σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ: 374.509.

Ωστόσο, από την ερχόμενη Δευτέρα, που θα έχουμε τη δεύτερη φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων, το υπουργείο Μεταφορών προετοιμάζεται με τον ανάλογο σχεδιασμό, συνεχίζοντας εντατικά τις απολυμάνσεις και πυκνώνοντας τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Συγκεκριμένα θα μπαίνουν εμβόλιμα δρομολόγια στο Μετρό και τα λεωφορεία, όπου απαιτείται, και θα μειωθούν και άλλο οι χρονοαποστάσεις μεταξύ των συρμών στο Μετρό.

Επίσης, στο επόμενο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του προστατευτικού διαχωριστικού για τους οδηγούς λεωφορείων και τρόλεϊ.