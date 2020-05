Οικονομία

Επίδομα σε επιστήμονες: Παράταση για τις υποβολές αιτήσεων

Μέχρι πότε μπορούν οι επιστήμονες να υποβάλλουν την αίτηση για το έκτακτο επίδομα των 600 ευρώ.

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr) από τους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 600 ευρώ.

Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.