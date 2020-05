Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων τον Απρίλιο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες οι κλήσεις στον πενταψήφιο αριθμό καταγγελιών. Τι ρόλο έπαιξε η καραντίνα για τον κορονοϊό.

Συνεδρίασε σήμερα, για πρώτη φορά μετά τα μέτρα κατά της πανδημίας, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προκειμένου να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της εκστρατείας κατά της ενδοοικογενειακής βίας στη διάρκεια της καραντίνας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Σοφία Βούλτεψη, στην εισαγωγική της ομιλία τόνισε ότι είναι η πρώτη Ειδική Επιτροπή οι εργασίες της οποίας επαναλαμβάνονται μετά την πανδημία ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, προκειμένου να τονισθούν οι προσπάθειες που γίνονται ώστε να αντιμετωπιστεί η ενδοοικογενειακή βία σε συνθήκες εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.

«Έχουμε δώσει μεγάλη βάση για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών ως Επιτροπή σε σειρά συνεδριάσεων. Με την κήρυξη της πανδημίας ήρθαμε σε επαφή με όλους τους θεσμικούς φορείς προκειμένου να συντονίσουμε τα βήματά μας για την ενημέρωση των πολιτών κατά της βίας σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες» τόνισε η κυρία Βούλτεψη.

Στην ενημέρωσή της για τα αποτελέσματα της εκστρατείας κατά της ενδοοικογενειακής βίας στη διάρκεια της καραντίνας, η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κ. Μαρία Συρεγγέλα, τόνισε ότι τον Απρίλιο στην ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγράφηκαν 1.769 κλήσεις, από τις οποίες οι 1.070 αφορούσαν καταγγελίες βίας, οι 648 αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, οι 420 από σύζυγο, 28 από πρώην σύζυγο, 64 από σύντροφο και 28 από πρώην σύντροφο, 28 από πατέρα, 20 από μητέρα,19 από αδελφό ή αδελφή, 77 από τέκνο. Οι υπόλοιπες κλήσεις αφορούσαν βία από άλλα πρόσωπα. Σημείωσε ακόμη ότι επτά στις δέκα περιπτώσεις την καταγγελία έκαναν τα ίδια τα θύματα.

Τον Μάρτιο υπήρξαν 325 καταγγελίες για περιστατικά βίας, από τις 454 κλήσεις στον πενταψήφιο αριθμό καταγγελιών, με περιστατικά βίας κατά γυναικών από σύζυγο και σύντροφο να είναι 135 και 23 αντίστοιχα και οι υπόλοιπες να αφορούν πρώην συζύγους και συντρόφους, γονείς, μέλη οικογένειας ή τρίτα πρόσωπα.

Παρατήρησε ότι σε κάθε περίοδο, όταν η οικογένεια συνευρίσκεται για παρατεταμένο χρόνο εντός της οικίας, αυξάνονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης ενημέρωσε για την κατάσταση στους ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, σημειώνοντας ότι 41 περιπτώσεις κακοποιημένων γυναικών ζήτησαν φιλοξενία, ενώ υπάρχουν 204 κενές θέσεις από τις συνολικά 405 υφιστάμενες σε όλη την Ελλάδα.

Ενημέρωση για τις δομές, τα έκτακτα μέτρα λόγω καραντίνας και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα, για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, έκανε και η Θεοδοσία Ταντάρου–Κρίγγου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Παρατηρήσεις, σχόλια και διευκρινιστικές ερωτήσεις κατέθεσαν οι βουλευτές κ. Ραλία Χρηστίδου (ΣΥΡΙΖΑ), κ. Νάντια Γιαννακοπούλου (Κίνημα Αλλαγής), κ. Λιάνα Κανέλλη (ΚΚΕ), κ. Αναστασία-Αικατερίνη Αλεξοπούλου (Ελληνική Λύση), κ. Αγγελική Αδαμοπούλου (ΜέΡΑ25), κ. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου (ΝΔ) και κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ).