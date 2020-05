Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Τηλεργασία... διαρκείας, λόγω κορονοϊού

Τι αναφέρει η εταιρεία σε ενημέρωση προς το προσωπικό,προς αποφυγή εξάπλως της επιδημίας.

H εταιρεία Facebook Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιτρέψει στους εργαζόμενούς της, που μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους, να συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι το τέλος του χρόνου καθώς η πανδημία του κορονοϊού υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να παρατείνουν το καθεστώς της τηλεργασίας σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναμένει επίσης ότι τα περισσότερα γραφεία του θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας.

Ο κορονοϊός, από τον οποίο μολύνθηκαν περισσότεροι απο 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, έχει υποχρεώσει τις περισσότερες κυβερνήσεις να επιβάλουν αυστηρούς περιορισμούς και έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εξ αποστάσεως εργασία να αναδεικνύεται σε νέα τάση.