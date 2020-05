Life

Η Selena Gomez θα... νοστιμήσει το καλοκαίρι μας!

Η Selena Gomez περνάει πολύ χρόνο στην κουζίνα μαγειρεύοντας την περίοδο της καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας αποφάσισε να αξιοποιήσει την εμπειρία της σε μία νέα σειρά μαγειρικής για το HBO Max.

Η σειρά 10 επεισοδίων θα έχει ένα πρόσθετο στοιχείο, θα λαμβάνει επίσης μερικές «ανεκτίμητες» συμβουλές και «μυστικά» από «διάσημους σεφ».

«Όπως πολλοί από εμάς, ενώ βρίσκομαι στο σπίτι, μαγειρεύω περισσότερο και πειραματίζομαι στην κουζίνα. Δεν έκρυψα ποτέ την αγάπη μου για το φαγητό. Νομίζω ότι έχω ερωτηθεί εκατοντάδες φορές σε συνεντεύξεις αν είχα μία άλλη καριέρα, τι θα έκανα και απαντώ ότι θα ήταν διασκεδαστικό να ήμουν σεφ», τόνισε σε δήλωση της.

Η Selena Gomez θα πρωταγωνιστεί και θα είναι παραγωγός της σειράς. «Παρά τα πολλά ταλέντα της, μένει να δούμε αν το μαγείρεμα είναι ένα από αυτά» αναφέρεται σε ανακοίνωση του HBO Max.

Στη σειρά, η οποία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα αυτό το καλοκαίρι, «master chefs» θα συνεργάζονται με τη Selena Gomez από απόσταση για να εξερευνούν διαφορετικές κουζίνες και να μοιράζονται συμβουλές για την τέχνη της μαγειρικής.

Κάθε επεισόδιο θα παρουσιάζει επίσης μια ανθρωπιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην παροχή τροφίμων σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.