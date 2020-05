Πολιτική

Χρυσοχοΐδης για συναθροίσεις σε πλατείες: είμαστε κοντά στον πολίτη

«Με φιλική διάθεση, με σεβασμό, με συμβουλές η ΕΛΑΣ θα συνεχίσει να προστατεύει τη δημόσια υγεία», υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Μετά τις δηλώσεις για τα εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη, του κοινού κέντρου διαχείρισης καθημερινότητας από την ΕΛ.ΑΣ. και τη δημοτική αστυνομία, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις συναθροίσεις στις πλατείες και τον ρόλο της αστυνομίας, σε όλο το διάστημα των περιοριστικών μέτρων.

«Οι Έλληνες είναι αξιοθαύμαστοι. Επέδειξαν απόλυτη υπακοή και σεβασμό στις επιταγές των ειδικών και στις συμβουλές τους, προκειμένου να παραμείνουμε στο σπίτι, και τελικώς νικήσαμε στην πρώτη μάχη της επιδημίας. Το δεύτερο βήμα είναι να μείνουμε ασφαλείς κυκλοφορώντας έξω. Το δικαίωμα του καθενός να κυκλοφορεί είναι δεδομένο, είναι συνταγματικό, είναι ατομικό και ανθρώπινο», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Νομίζω ότι όλοι μας, μέρα με τη μέρα, αντιλαμβανόμαστε, με βάση τις συμβουλές των ειδικών, τους κινδύνους που περιλαμβάνει η έλλειψη απόστασης μεταξύ μας και είμαι βέβαιος ότι η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να είναι κοντά στους πολίτες, όπως ήταν αυτούς τους δυο μήνες, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του καθενός, με φιλική διάθεση, με συμβουλές, έτσι ώστε όλοι μαζί να περάσουμε και το δεύτερο βήμα μέχρις ότου, τελικώς μπορέσουμε να εξαφανίσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό που είναι μπροστά μας», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συμπλήρωσε.

«Η ελληνική αστυνομία, οι άνδρες και οι γυναίκες της, το τελευταίο χρονικό διάστημα δώσανε τη μάχη στον Έβρο, στα σύνορα, και απέτρεψαν την εισβολή που ήθελε να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν πέρασαν και δεν τους πέρασε.

Ταυτόχρονα στην επιδημία, το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., με κίνδυνο της υγείας τους, χιλιάδες άνθρωποι ήταν καθημερινά στους δρόμους για να βοηθήσουν. Θα είμαστε κοντά στους πολίτες. Μαζί με τους πολίτες. Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία. Θα βγούμε νικητές από την κρίση της πανδημίας, αλλά και την οικονομική που έρχεται. Να είστε βέβαιοι ότι ανατέλλει το 2021 ένας καινούργιος χρόνος, με τους Έλληνες να μπορούν να είναι αισιόδοξοι και κάθε μέρα, όλο και πιο δραστήριοι και ενεργοί».