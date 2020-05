Πολιτική

Αυλώνας: Σε πρότυπη αγροτική μονάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τον «αγρότη της χρονιάς» συνάντησε ο Πρωθυπουργός, συνοδεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε λειτουργία η πλατφόρμα greekfarms.gov.gr.

Μία πρότυπη αγροτική μονάδα παραγωγής που ενσωματώνει καινοτόμες πρακτικές στην λειτουργία της επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής, στον Αυλώνα Αττικής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στην αγροτική εκμετάλλευση του κ. Χρήστου Ζαγάρη, ο οποίος ανακηρύχθηκε από την αγροτική εφημερίδα Agrenda αγρότης της χρονιάς για το 2019. Συζήτησε μαζί του αλλά και με εργαζόμενους για τα προβλήματα του κλάδου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ άκουσε τις προτάσεις τους για τις πρωτοβουλίες που θα ήθελαν να αναληφθούν από την κυβέρνηση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής στο διεθνές περιβάλλον.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως ο πρωτογενής τομέας, σε συνδυασμό με την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, αναδεικνύεται ως ένας από τους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας ενώ εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στο τεχνολογικό - ψηφιακό άλμα που συντελείται σταδιακά. Τόνισε δε την ενίσχυση του κλάδου με ένα καταρχήν ποσό 150 εκατομμυρίων ευρώ, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται συνεχώς δίπλα στους παραγωγούς για να τους στηρίξει και στο άμεσο μέλλον προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι επιπτώσεις που αφήνει πίσω της η πανδημία. Εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους παραγωγούς της χώρας καθώς στη διάρκειά της υγειονομικής κρίσης συνεχίστηκε απρόσκοπτα η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν σημειώθηκε καμία έλλειψη προϊόντων.

Ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του αγροκτήματος και ενημερώθηκε για τον τρόπο ανάπτυξης και παραγωγής των τροφίμων.

Σε λειτουργία η εξελιγμένη ηλεκτρονική υπηρεσία greekfarms.gov.gr

Ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε στην εξελιγμένη ηλεκτρονική υπηρεσία greekfarms.gov.gr, μια εφαρμογή που αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης και θα ανοίξει δρόμους στον αγροτικό κόσμο για νέες συνεργασίες με εμπόρους αλλά και με καταστήματα μαζικής εστίασης απευθείας στην Ελλάδα και στη συνέχεια στο εξωτερικό. Σε αυτή δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να αναρτήσει τις ανάγκες που έχει σε εργασία για εξεύρεση προσωπικού αλλά και να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα ως ένα εργαλείο προβολής του συνολικού του προφίλ, καθώς θα μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα ένα πιθανό δικό του ιστότοπο στον οποίο θα περιέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους παραγωγούς του αγροκτήματος ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Την εποχή της κρίσης του κορονοϊού έγιναν τεράστια άλματα ως προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους. Τα πιο πολλά τα ταυτίζουμε συνήθως με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μπορώ να κάνω από τον υπολογιστή μου πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχω φυσική παρουσία υπό άλλες συνθήκες, να πάω σ’ ένα Κ.Ε.Π., να πάω στο γιατρό μου για μια συνταγογράφηση.

Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον με αυτήν την πλατφόρμα είναι ότι αρχίζουμε πια να παντρεύουμε παραγωγούς με πελάτες, εντός και εκτός Ελλάδας. Όσο γίνεται να περιορίζουμε τους μεσάζοντες. Άρα, να προσφέρουμε πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και κυρίως να διαφημίζουμε τον πολύ μεγάλο πλούτο της γης μας, παντού στον κόσμο, μ’ έναν τρόπο ο οποίος θα είναι ενιαίος και μέσα από μία πλατφόρμα η οποία, προφανώς, δεν έρχεται να υποκαταστήσει την ιδιωτική αγορά, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να μπει να προβληθεί και να έρθει σε επικοινωνία με πιθανούς πελάτες.

Άρα, πάμε και στην επόμενη φάση του πώς αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία. Και, βέβαια, θα κριθεί η επιτυχία της, αγαπητέ μου Υφυπουργέ (προς κ. Κώστα Σκρέκα), από το πως θα την αγκαλιάσουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, έτσι δεν είναι; Εμείς δίνουμε την πλατφόρμα, αλλά πιστεύω ότι, ειδικά για πιο μικρούς παραγωγούς, εσείς είστε πολύ μεγάλοι, έχετε σταθερό πελατολόγιο, φαντάζομαι, αλλά για πιο μικρούς παραγωγούς, για πιο μικρούς πελάτες, η πλατφόρμα αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να διαφημίζουμε ενιαία εκτός Ελλάδας όλο τον πλούτο της πρωτογενούς μας παραγωγής».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, σημείωσε: «Νομοθετούμε το ότι θα διατηρείται το επίδομα ανεργίας σε όσους ανέργους επιλέξουν να εργαστούν σε αγροτικές εργασίες. Θα παίρνουν επομένως και τον μισθό τους από την αγροτική εργασία και θα παίρνουν και το επίδομα».

Καταληκτικά ο Πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς πρέπει να έχεις όρεξη να δουλέψεις στο χωράφι. Γιατί, νομίζω, ότι αν περάσεις μια μέρα στο χωράφι και βγεις τελείως πιασμένος θα πρέπει να επανέλθεις την επόμενη ημέρα με μεγαλύτερη διάθεση. Αλλά η φιλοσοφία μας είναι αυτή. Θέλουμε να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ανεργία. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα στον πρωτογενή τομέα, τι σημαίνει αυτό; ότι στην ουσία θα έχεις ένα μεγαλύτερο εισόδημα. Το επίδομα ανεργίας το οποίο δεν χάνεται συν το ημερομίσθιο, τις απολαβές τις οποίες θα σου δώσει ο παραγωγός. Και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο και την φιλοσοφία».

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κώστας Σκρέκας.