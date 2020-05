Οικονομία

Τσίπρας: η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προέβλεψε ότι «πολύ γρήγορα θα βρισκόμαστε με χιλιάδες επιχειρηματίες ξεκρέμαστους και χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία».

Για απουσία σχεδίου στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με εκπροσώπους φορέων από τον χώρο της εστίασης, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εν μέσω πανδημίας και τα αναγκαία μέτρα στήριξης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι το κρίσιμο είναι η οικονομική ενίσχυση, η στήριξη της εργασίας, η μη επιστρεπτέα ενίσχυση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και ένα γενναίο πρόγραμμα εγγυοδοτήσεων, μικροπιστώσεων για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για κατάσταση «θεσμοθέτησης μισής εργασίας», που «θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις αν συνεχιστεί, με ραγδαία αύξηση της ανεργίας και λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρήσεις».

Τόνισε ότι αν δεν δοθούν σύντομα απαντήσεις, «πολύ γρήγορα θα βρισκόμαστε με χιλιάδες επιχειρηματίες ξεκρέμαστους και χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία».

Ειδικότερα, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι με τη σταδιακή επανεκκίνηση, σε αυτή τη δεύτερη φάση, δημιουργούνται σειρά ερωτημάτων, προβλημάτων και δυσκολιών, για τις οποίες πρέπει να δοθεί ο λόγος στους ανθρώπους που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή «με πολύ μεγάλες πληγές, τις οικονομικές πληγές που προκάλεσε η πανδημία, κυρίως στον χώρο της εστίασης».

«Ένας χώρος που παρά την κρίση κατάφερε να σταθεί όρθιος, τα τελευταία χρόνια με κάποιες προσπάθειες σημαντικής φοροελάφρυνσης -και ιδίως πέρυσι τέτοιο καιρό-, κατάφερε να έχει μια ελπίδα και προοπτική και ήρθε τώρα η υγειονομική κρίση και δημιουργεί ένα πλήγμα ανεπανόρθωτο και θα πρέπει να ψάξουμε γρήγορα να βρούμε τις λύσεις».

Ιδίως τώρα, είπε, «που ξεκινά η επανεκκίνηση της δραστηριότητας, χωρίς όμως να υπάρχει ένας σχεδιασμός, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα τα σταθερά υγειονομικά πρωτόκολλα, χωρίς να υπάρχει μια απάντηση για το πού ο κόσμος θα εξυπηρετείται εφόσον τα πρωτόκολλα αυτά απαγορεύουν την ύπαρξη των τραπεζοκαθισμάτων, όπως ήταν πριν». Πρόσθεσε ότι, επιπλέον, δεν υπάρχει σχέδιο για την οικονομική στήριξη για τις απώλειες αυτών των μικρών και μεσαίων, ως επί το πλείστον, επιχειρήσεων, που η δίμηνη παύση των εργασιών «τους στερεί τη δυνατότητα ακόμα και από το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης, πολλές έχουν χρέη και προς τις τράπεζες και προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία».

«Συνεπώς, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε σχέδιο στήριξης αυτών των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ξαναπάρουν μπρος με την επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής», τόνισε, προσθέτοντας πως η αίσθησή του είναι ότι «αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει». Σημείωσε πως στον αντίποδα ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και δύο μήνες έχει καταθέσει τις προτάσεις του «για την αξιοποίηση της μεγάλης οικονομικής παρακαταθήκης των 37 δισ. από το “μαξιλάρι” ώστε τώρα, σε μια ώρα ανάγκης, να δοθεί προκειμένου να στηριχθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η αναστολή της, και ταυτόχρονα να υπάρξει κεφάλαιο κίνησης μέσα από ένα πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, καθώς και ένα ευρύτατο εγγυοδοτικό πρόγραμμα, αξιοποιώντας τα 12 δισ. της ρευστότητας της ΕΚΤ».

«Δυστυχώς δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά να έχει προχωρήσει», είπε, προσθέτοντας ότι «βλέπουμε μια κατάσταση θεσμοθέτησης μισής εργασίας, μέσω της εκ περιτροπής εργασίας και χρηματοδότηση της αναστολής της εργασίας και όχι της συνέχισης της απασχόλησης», κάτι που «θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις αν συνεχιστεί, με ραγδαία αύξηση της ανεργίας και λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρήσεις». Επισήμανε ότι «οι προβλέψεις όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών μάς δείχνουν ότι η εικόνα θα είναι χειρότερη από την ύφεση της χειρότερης στιγμής που περάσαμε, δηλαδή του 2011», υπογραμμίζοντας ότι «άρα, πρέπει να δοθούν σύντομα απαντήσεις γι' αυτόν τον κόσμο, γιατί φοβάμαι ότι πολύ γρήγορα θα βρισκόμαστε με χιλιάδες επιχειρηματίες ξεκρέμαστους και χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία».

Ο κ. Τσίπρας ζήτησε να ακούσει τις προτάσεις των εκπροσώπων των φορέων από τον χώρο της εστίασης σε σχέση με την ευελιξία που προτείνεται για τα τραπεζοκαθίσματα στον δημόσιο χώρο. «Ωστόσο», είπε, «θέλω να πω ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πανάκεια για να μη στηριχθούν με ρευστότητα και φοροελαφρύνσεις οι επιχειρήσεις» και πρόσθεσε ότι είναι λύσεις που πρέπει να δοθούν, στο μέτρο που δεν θα δημιουργείται μια λογική καταπάτησης δημόσιων χώρων σε βάρος των πολιτών, «αλλά με σχέδιο οφείλουμε να διευρύνουμε τον χώρο των τραπεζοκαθισμάτων». «Ωστόσο, επιμένω, το κρίσιμο είναι η οικονομική ενίσχυση, η στήριξη της εργασίας, η μη επιστρεπτέα ενίσχυση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και ένα γενναίο πρόγραμμα εγγυοδοτήσεων, μικροπιστώσεων για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση», κατέληξε.