Πολιτική

Σακελλαροπούλου: τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γεωργιανή ομόλογο της

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ΠτΔ αναφέρθηκε στις προετοιμασίες της χώρας μας για την υποδοχή τουριστών και δέχθηκε πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη στη Γεωργία.

Η Πρόεδρος της Γεωργίας Salome Zourabichvili επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προκειμένου να την συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων της και να την προσκαλέσει να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Γεωργία, ευθύς μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Κατά την μεταξύ τους επικοινωνία, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «οι δύο Πρόεδροι έδωσαν έμφαση στην επόμενη ημέρα της παγκόσμιας κρίσης και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, ενώ εξέφρασαν την ελπίδα να αποφευχθεί νέα έξαρση της πανδημίας και να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα οι συνέπειές της.

Η κυρία Σακελλαροπούλου επεσήμανε ότι η χώρα μας προετοιμάζεται, με σύνεση και προσοχή, για την υποδοχή επισκεπτών από το εξωτερικό και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί ασφαλή τουριστικό προορισμό.

Η Πρόεδρος της Γεωργίας εξέφρασε την εκτίμησή της για το πακέτο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Γεωργία για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τόνισε την ανάγκη αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών που αντιμετωπίζουν τον ίδιο αόρατο εχθρό».