Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό το Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Το Σάββατο, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα αναμένεται τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά ασθενείς, βαθμιαία νότιοι, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τον πυρηνοτρίτη στην Ελιά. Τα ελαιόδεντρα στις πρώιμες περιοχές βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο του φουσκώματος των ταξιανθιών. Οι συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων της ανθόβιας γενιάς του εντόμου παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες στις περισσότερες περιοχές.

Καταπολέμηση: Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας επιβάλλεται η καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου με στόχο τη μείωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της επόμενης (καρπόβιας) γενιάς που είναι πιο επικίνδυνη για τον ελαιόκαρπο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με βιολογικά φάρμακα.

Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καμία επέμβαση

Σε ελαιώνες με χαμηλή ανθοφορία στο 30-40% της κανονικής, η επέμβαση κρίνεται αναγκαία, ειδικά αν είχαν υποστεί συνεχόμενες σοβαρές προσβολές από το έντομο τα παρελθόντα έτη.

Ο κατάλληλος χρόνος επέμβασης (συνιστώμενες ημερομηνίες ψεκασμού), σύμφωνα με τις συλλήψεις των εντόμων στο δίκτυο φερομονικών παγίδων και τις καταγεγραμμένες θερμοκρασίες από το εγκατεστημένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της Υπηρεσίας μας είναι:

Πρώιμες περιοχές (Πεδινά Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας): 29 Απριλίου – 2 Μαΐου

(Πεδινά Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας): 29 Απριλίου – 2 Μαΐου Όψιμες περιοχές (ημιορεινά -ορεινά Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας Κέρκυρας): 7 – 10 Μαΐου

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: