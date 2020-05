Πολιτική

Marfin: το Δημόσιο θα καταβάλει την αποζημίωση σε συγγενείς των θυμάτων

Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι σημαίνει η απόφαση για τις οικογένειες των θυμάτων.

Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Ελληνικό Δημόσιο, ως ελάχιστο δείγμα ηθικής υποχρέωσης, θα παραιτηθεί από την αναίρεση που αφορά την αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων της Marfin.

Αυτό σημαίνει ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν να εισπράξουν το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε από το Εφετείο και ανέρχεται σε 2,24 εκατομμύρια ευρώ.

ΝΔ: Στη Δημοκρατία και οι απουσίες έχουν το νόημά τους

Δηκτικό ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσου Γαϊτάνη για την απουσία των κομμάτων της Αριστεράς από την εκδήλωση για τα θύματα της Marfin.

«Αύριο γίνεται μια συμβολική εκδήλωση για να τιμηθούν τα θύματα της δολοφονίας της Marfin αλλά και για να στείλει ο πολιτικός κόσμος, ενωμένος, μήνυμα αποφασιστικότητας ότι δεν θα επιτρέψει ξανά στο μέλλον τέτοιο θλιβερό γεγονός.

Σε αυτήν την πρωτοβουλία τα κόμματα της Αριστεράς επιλέγουν να είναι απόντα. Αδικαιολόγητα απόντα. Στη Δημοκρατία όμως και οι απουσίες έχουν το νόημά τους.»