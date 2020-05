Κοινωνία

Αρχαιοκάπηλοι έκαναν λαθρανασκαφές με... ορειβασία (εικόνες)

Τα μέλη της σπείρας είχαν πραγματοποιήσει τους τελευταίους 2,5 μήνες 26 λαθρανασκαφές και αρχαιολογικές έρευνες.

Σπείρα, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε συστηματικές λαθρανασκαφές, με σκοπό την ανεύρεση αρχαίων και πολύτιμων αντικειμένων, σε περιοχές των νομών Αρκαδίας και Κορινθίας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας, συλλαμβάνοντας πέντε άτομα, ηλικίας από 50 έως 66 ετών, ενώ για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη τριών ατόμων, ηλικίας 19, 38 και 46 χρόνων, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εξάρθρωση της σπείρας έγινε ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει για την δράση της οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, τα μέλη της σπείρας είχαν πραγματοποιήσει τους τελευταίους δυόμισι μήνες 26 λαθρανασκαφές και αρχαιολογικές έρευνες, σε περιοχές των νομών Αρκαδίας και Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, αποθήκες, αυτοκίνητα, υπαίθριους χώρους και οικόπεδα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εννέα ανιχνευτές μετάλλων, τρία παλμικά μηχανήματα εδάφους, τρία μηχανήματα ραβδοσκοπίας, διάφορα εξαρτήματα ανιχνευτών μετάλλων, όπως κεραίες, μπαταρίες, φορτιστές, ακουστικά, τηλεκοντρόλ, μεταλλικοί ράβδοι στήριξης, σημειώσεις με επιλεγμένα σημεία για λαθρανασκαφές και παράνομες αρχαιολογικές έρευνες κ.ά.

Επιπλέον, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης εντοπίστηκαν δύο χώροι σε απόκρημνη, δύσβατη και βραχώδη πλαγιά, όπου είχαν διενεργηθεί πρόσφατα λαθρανασκαφές και παράνομες αρχαιολογικές έρευνες.

Μάλιστα, λόγω της επικινδυνότητας του εδάφους, οι αστυνομικοί έφθασαν στα προαναφερόμενα σημεία με τη βοήθεια κλιμακίου του Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης, όπου βρέθηκαν σκαπτικά και οικοδομικά μηχανήματα, εξειδικευμένος ορειβατικός εξοπλισμός ατομικής και συλλογικής ασφάλειας, όπως ιμάντες αναρρίχησης, γάντζοι, κρίκοι, ορειβατικά σχοινιά, κιάλια, σκάλες, καθώς μία βενζινοκίνητη γεννήτρια παραγωγής ρεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρίπολης, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.