Πολιτισμός

ΠΕΥΦΑ: Προετοιμασία για το άνοιγμα Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων

Η ΠΕΥΦΑ εκφράζει την ικανοποίηση της για την πρόσληψη των 1650 πιστοποιημένων αρχαιοφυλάκων ΙΔΟΧ.

Η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων, σε ανακοίνωση της «εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσληψη των 1650 πιστοποιημένων αρχαιοφυλάκων ΙΔΟΧ, με διάρκεια 7 μηνών, για τη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Θεωρούμε ότι ήταν μια γενναία απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία λειτούργησε υπέρ των εργαζομένων και των οικονομικών αναγκών τους.

Η ΠΕΥΦΑ, σε δύο διαφορετικές συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, είχε συμφωνήσει σε αυτή τη λύση. Συμφωνούμε επίσης, με το διευρυμένο ωράριο Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη την Ελλάδα και πιστεύουμε ότι κι αυτή ήταν μια σωστή κίνηση για την τόνωση της τουριστικής περιόδου».

Όπως επισημαίνει η ΠΕΥΦΑ στη συνέχεια, «παράλληλα παρακολουθούμε και τις άλλες δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και πιστεύουμε ότι θα είναι κι αυτές αποτελεσματικές. Γνωρίζουμε ότι έχει δοθεί εντολή για μέτρα προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών και ελπίζουμε οι Υπηρεσίες να ανταποκριθούν σωστά και έγκαιρα για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τόσο για το άνοιγμα των Αρχαιολογικών Χώρων, όσο και των Μουσείων.

Ζητάμε, επίσης, την παράταση των πεντάμηνων συμβάσεων για να καλυφθεί το κενό που θα προκύψει μέχρι την πρόσληψη των ανωτέρω συμβασιούχων. Τέλος, προτείνουμε στην Υπουργό Πολιτισμού να επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των Μονάδων Υγείας, σε ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης και προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά κυρίως προς τους εργαζόμενους».