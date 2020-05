Κοινωνία

Εγκληματικότητα: Χιλιάδες συλλήψεις τον Απρίλιο

Η αστυνομία προχώρησε σε χιλιάδες εξιχνιάσεις εγκλημάτων ενώ εξαρθρώθηκαν και εγκληματικά κυκλώματα.

Σε περισσότερες από 5.000 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία τον Απρίλιο σε όλη την επικράτεια, για διάφορα αδικήματα.



Αναλυτικός Πίνακας Δραστηριότητας

Συνελήφθησαν (5.078) άτομα, από τα οποία:

662 για κλοπές – διαρρήξεις,

93 για ληστείες,

791 για ναρκωτικά,

50 για απάτες-πλαστογραφίες,

2 για ανθρωποκτονία,

455 για καταδικαστικές αποφάσεις,

932 για νομοθεσία περί αλλοδαπών και

2.093 για διάφορα αδικήματα.

Εξαρθρώθηκαν (11) εγκληματικά κυκλώματα, από τα οποία:

3 για διακεκριμένες κλοπές,

2 για κλοπές – διαρρήξεις,

2 για ληστείες,

3 για διακίνηση ναρκωτικών και

1 για απάτη μέσω διαδικτύου.

Εξιχνιάστηκαν (2.042) εγκλήματα, από τα οποία:

843 για κλοπές – διαρρήξεις,

70 για ληστείες,

364 για ναρκωτικά

7 για ανθρωποκτονία και

758 για διάφορα αδικήματα.

Κατασχέθηκαν, ενδεικτικά:

Κάνναβη: 195 κιλά και 385 γραμμάρια περίπου

Κοκαΐνη: 2 κιλά και 500 γραμμάρια περίπου

Ηρωίνη: 5 κιλά και 496 γραμμάρια περίπου

Δενδρύλλια κάνναβης: 157

Δισκία ναρκωτικών: 4.613,50

Χρηματικό ποσό: 120.193 ευρώ περίπου

Μαχαίρια, γκλοπ κ.λπ.: 225

Κυνηγετικά όπλα: 66

Υποπολυβόλα-πολεμικά τυφέκια, πιστόλια-περίστροφα, replica, κρότου κ.λπ.: 61

Φυσίγγια, σφαιρίδια κ.λπ.: 9.609

Είδη λαθρεμπορίου (καπνός και τσιγάρα): 65.631 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και περίπου 10 κιλά λαθραίου καπνού.

Είδη παρεμπορίου: 2.258