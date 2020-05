Κοινωνία

Κολωνάκι: “Επικήρυξε” τους διαρρήκτες του σπιτιού του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανήρτησε αφίσες των κακοποιών στην περιοχή του, υποσχόμενος γενναιόδωρη αμοιβή. Σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εκτιμάται η αξία των κλοπιμαίων.

Θύμα διάρρηξης έπεσε πριν από λίγες ημέρες ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλης εταιρείας, ο οποίος γέμισε με αφίσες των κακοποιών τη γειτονιά όπου μένει στο Κολωνάκι, ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους και στην εύρεση των κλοπιμαίων, να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η διάρρηξη αυτή έγινε σε όροφο πολυκατοικίας το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου μεταξύ 21:30 και 03:00.

Οι διαρρήκτες (τουλάχιστον τρεις) παραβίασαν την πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας και έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος στις 22:02.

Αφού έσπασαν την πόρτα, περίμεναν περίπου μία ώρα πριν εισέλθουν στο διαμέρισμα (ίσως για να βεβαιωθούν ότι δεν έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία).

Στο διαμέρισμα, το οποίο αναστάτωσαν πλήρως, έμειναν τουλάχιστον τρεις ώρες και αποχώρησαν με κοσμήματα, οικογενειακά κειμήλια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, μεγάλης αντικειμενικής και συναισθηματικής αξίας.

Όπως αναφέρει το θύμα στις αφίσες που ανήρτησε, ενδέχεται οι διαρρήκτες να είχαν “σταμπάρει” το διαμέρισμα ίσως μέσου κάποιου ντελιβερά, διανομέα φέιγ-βολάν ή κάποιας άλλης επίσκεψης στην πολυκατοικία (ή σε πολυκατοικίες της περιοχής) με άλλη αφορμή.

Μάλιστα προτρέπει όποιον έχει κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαρρηκτών και στην εύρεση των κλοπιμαίων, να επικοινωνήσει μαζί του στον αριθμό του τηλεφώνου που αναγράφεται στην αφίσα ή σε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), υποσχόμενος γενναιόδωρη αμοιβή.

Σύμφωνα με το protothema.gr, που ανέδειξε το θέμα, η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται σε 500.000 ευρώ, σημειώνοντας πως η Αστυνομία ζήτησε από το θύμα να κατεβάσει όλες τις αφίσες που είχε αναρτήσει στις γειτονιές του Κολωνακίου.