Οικονομία

ΕΑΔ: έλεγχοι σε φαρμακαποθήκες για τις ελλείψεις φαρμάκων

Τι έδειξαν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Μη τήρηση της νομοθεσίας ως προς τον τρόπο προμήθειας και ορθής διανομής φαρμάκων διαπίστωσαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε φαρμακαποθήκες, που διενεργήθηκαν σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, από τις 15 έως τις 30 Φεβρουαρίου 2020, και με αφορμή δημοσιεύματα περί σημαντικών ελλείψεων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Η ανεξάρτητη αρχή διενήργησε συνολικά 14 ελέγχους σε φαρμακαποθήκες (8 στην Αθήνα και 6 στην Θεσσαλονίκη). Οι έλεγχοι διεξάχθηκαν σε δείγμα φαρμακευτικών σκευασμάτων βάσει ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) με κριτήρια την μακροχρόνια έλλειψη αυτών, την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης από τις φαρμακαποθήκες, καθώς και τις φαρμακευτικές κατηγορίες που αφορούν.

Σύμφωνα με την ΕΑΔ, τα βασικά ευρήματα και οι διαπιστώσεις είναι οι εξής:

- Μη συμμόρφωση με την κανονιστική υποχρέωση για δήλωση εκ μέρους των κατόχων αδειών χονδρικής πώλησης (φαρμακαποθηκών) προς τον ΕΟΦ, των αποθεμάτων των φαρμακευτικών σκευασμάτων, μετά την απόφαση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12Α παρ. 2 του ΝΔ 96/1973, όπως ισχύει.

- Μη συμμόρφωση με την κανονιστική υποχρέωση λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης της Εγχώριας Διακίνησης Φαρμάκων ανά μήνα από τις φαρμακαποθήκες, που είχε προβλεφθεί το έτος 2012 ως το σημαντικότερο εργαλείο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους.

- Μη σύννομη εξαγωγή, από δύο φαρμακαποθήκες, φαρμάκων σε χρόνο που ο ΕΟΦ με σχετική απόφαση τις είχε απαγορεύσει. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω φαρμακαποθήκες είχαν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία ακύρωσης των ταινιών γνησιότητας των προς εξαγωγή συσκευασιών φαρμάκων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΟΦ «Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές», χωρίς οι εξαγωγές να αποτραπούν λόγω έλλειψης δικλίδων ασφαλείας (internal controls) στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

- Συστηματική διακίνηση συγκεκριμένων φαρμάκων μεταξύ φαρμακαποθηκών, καθώς και σημαντική αύξηση των εξαγωγών μετά την κατάργηση της νομοθετικής πρόβλεψης περί δυνατότητας των φαρμακαποθηκών να εξάγουν φάρμακα μόνον, εφόσον τα προμηθεύονται απευθείας από τις φαρμακευτικές εταιρίες.