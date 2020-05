Οικονομία

Αύξηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Υπ Οικονομικών για τα χρέη προς ιδιώτες και για τις επιστροφές φόρου που παραμένουν εκκρεμέις.

Στο ποσό των 1,799 δισ. ευρώ ανήλθε το Μάρτιο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα, παρουσιάζοντας αύξηση, έναντι του ποσού των 1,582 δισ. ευρώ στο οποίο ανέρχονταν τον προηγούμενο μήνα, Φεβρουάριο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία των μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με αυτά οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων τον Μάρτιο μειώθηκαν στα 610 εκατ. ευρώ έναντι 632 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη Γενική Κυβέρνηση αύξηση σημείωσαν τον Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα των Νομικών Προσώπων ο οποίες ανήλθαν στα 276 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων που ανήλθαν στα 691 εκατ. ευρώ από 576 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα 576 εκατ. ευρώ στα 691 εκατ. ευρώ.