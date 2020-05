Κόσμος

Κορονοϊός: θετικός ο θαλαμηπόλος του Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρχίσει να αναθεωρεί την τακτική του για τη μη χρήση προστατευτικής μάσκας….

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου άρχισαν να φοράνε μάσκες, μία ημέρα αφότου ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο προσωπικός θαλαμηπόλος του Αμερικανού προέδρου διαγνώστηκε θετικός με τον νέο κορονοϊό.

Ερωτηθείς εάν όσοι του σερβίρουν το φαγητό του θα καλύπτουν τώρα τα πρόσωπά τους, ο Τραμπ απάντησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News ότι αυτά τα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου το κάνουν ήδη.

«Άρχισαν ήδη» είπε στην πρωινή εκπομπή του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox and Friends.

Χθες, ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ήταν αρνητικοί στον νέο κορονοϊό αφού ένας υπάλληλος (μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που εργάζεται στον Λευκό Οίκο ως θαλαμηπόλος) διαγνώστηκε θετικός. Στη χθεσινή ανακοίνωση αναφερόταν επίσης ότι οι δύο ηγέτες θα υποβάλλονται σε εξετάσεις σε καθημερινή βάση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι δεν θα φόραγε μάσκα και δεν έχει δημοσίως φορέσει μάσκα σε οποιαδήποτε εκδήλωση έχει παραστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ωστόσο ανέφερε σε δημοσιογράφους αυτήν την εβδομάδα ότι δοκίμασε κάποιες, στο παρασκήνιο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε εργοστάσιο κατασκευής μασκών στην Αριζόνα.

«Καθώς χαιρετώ προέδρους, πρωθυπουργούς, δικτάτορες, βασιλιάδες, βασίλισσες... δεν το βλέπω για εμένα, απλά δεν το βλέπω» σημείωνε στις αρχές Απριλίου, όταν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών άρχισαν να συστήνουν τη μάσκα για να αναχαιτιστεί η διασπορά του νέου κορονοϊού.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πενς έχουν δεχθεί «πυρά», επειδή δεν φορούν μάσκες, με τους επικριτές τους να υποστηρίζουν ότι αποτελούν κακό παράδειγμα για τους Αμερικανούς.

Ο Μάικ Πενς δεν φόρεσε μάσκα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ασθενείς με κορονοϊό στη Mayo Clinic στη Μινεσότα, σημειώνοντας ότι υποβάλλεται συχνά σε εξετάσεις για τη νόσο. Αργότερα, είπε ότι θα έπρεπε να είχε φορέσει, καθώς η κίνηση αυτή έχει συμβολική αξία.