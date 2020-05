Οικονομία

Eurogroup: Συμφωνία για φθηνά δάνεια στις χώρες που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό

Την ώρα που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες “βυθίζονται” στην ύφεση εξαιτίας της κρίσης που πυροδότησε η πανδημία.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν να παρασχεθούν φτηνές πιστοληπτικές γραμμές, που θα μπορούν να αντληθούν μέχρι τα τέλη του 2022 από τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία του νέου κορονοϊού, ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Συμφωνήθηκε. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2022», είπε η μία από τις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, χωρίς να τις κατονομάζει.

Τα δάνεια αυτά θα παρασχεθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και θα έχουν 10ετή περίοδο ωρίμανσης, πρόσθεσε ο δεύτερος αξιωματούχος.

Το Eurogroup συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Παρασκευής, προκειμένου οι Υπουργοί Οικονομικών να συμφωνήσουν στους όρους έκτακτης χρηματοδότησης των κρατών-μελών της Ευρωζώνης από τον ESM, με τις περισσότερες χώρες να “βυθίζονται” στην ύφεση εξαιτίας της πανδημίας.