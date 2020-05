Πολιτική

Λοβέρδος στον ΑΝΤ1: Ο Δημήτρης Κρεμαστινός δεν πέθανε από τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο πρώην Υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που ενημερωνόταν τακτικά για τη “μάχη” που έδινε στην Εντατική.​