Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: συνεχίζεται η πτωτική τάση σε κρούσματα και θανάτους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την ίδια στιγμή όμως ακόμη 243 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες από την πανδημία.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 217.185. Οι νεκροί έφτασαν τους 30.201. Παράλληλα, 99.023 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 215.858 και είχαν χάσει την ζωή τους 29.958 άνθρωποι ενώ 96.276 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 243 άνθρωποι και καταγράφηκαν 1.327 νέα κρούσματα. 2.747 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

1.168 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 14.636 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 72.157 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσιάζει μείωση, με 74 λιγότερα κρούσματα. Μειώνεται και ο αριθμός των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 31 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 284 λιγότεροι σε σχέση με χθες.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τριακοστή πέμπτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία. Περιορίζεται, για τρίτη ημέρα, και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Στο μεταξύ, το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι τα κρούσματα συνεχίζουν να περιορίζονται εμφανώς σε όλες τις περιφέρειες της χώρας (με μικρότερη τάση μείωσης στην Λομβαρδία) και ότι ο δείκτης μετάδοσης παραμένει σταθερά κάτω από την μονάδα.

«Ο ιός αυτός δεν έχει αλλάξει χαρακτηριστικά και ούτε ταυτότητα. Κατά συνέπεια, η παραβίαση των κανόνων προστασίας που έχουν τεθεί, μπορεί να ευνοήσει νέο κύμα μεταδόσεων», είναι το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο επικεφαλής του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας, Σίλβιο Μπρουζαφέρο.