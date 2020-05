Πολιτική

Πέτσας: εκστρατεία παραπληροφόρησης από την Τουρκία για το Μεταναστευτικό

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Spiegel , για τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί νεκρού μετανάστη στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σε δήλωση του στο περιοδικό Spiegel, αναφορικά με την πρόσφατη παρουσία μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο και την προσπάθεια τους να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα, τόνισε ότι «αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κατά την πρόσφατη κρίση στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στις αρχές Μαρτίου 2020, η τουρκική κυβέρνηση και οι τουρκικές αρχές χρησιμοποίησαν μετανάστες και πρόσφυγες, ως πιόνια σε μια προπαγάνδα “κατασκευασμένη για την τηλεόραση”, εναντίον της Ελλάδας».

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια ο κ. Πέτσας, «στην πραγματικότητα, επιδεικνύοντας απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και αξιοπρέπεια αυτών των μεταναστών και προσφύγων, οι τουρκικές αρχές τούς χρησιμοποίησαν δυστυχώς “ως ανθρώπινα όπλα” για να υπονομεύσουν τα Ελληνικά σύνορα. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι οι τουρκικές αρχές ενήργησαν κατ’ αυτό τον τρόπο, με όλα τα μέσα, από τη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα, μέχρι την χρήση εκτοξευτήρων για ρίψη δακρυγόνων από τις τουρκικές δυνάμεις καταστολής εναντίον της ελληνικής πλευράς των συνόρων.

Κανένα στοιχείο δεν προέκυψε στις αρχές Μαρτίου που να αποδεικνύει ότι οι ενέργειες των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια ζωής. Στην πραγματικότητα, οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύσθηκαν άμεσα από τις ελληνικές αρχές: Η τουρκική πλευρά κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμη μια τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασαν, σήμερα, με δήθεν τραυματίες και έναν νεκρό από δήθεν ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Επειδή τα fake news δεν έχουν τελειωμό, ενώ πριν από λίγο μιλούσαν για τραυματίες, τώρα μιλούν για νεκρό. Επαναλαμβάνω την προηγούμενη διάψευσή μου: Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό με πυρά από τις Ελληνικές Αρχές, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος @SteliosPetsas 4 Μαρτίου 2020».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ολοκληρώνοντας τη δήλωση του επεσήμανε, «κανένα νέο στοιχείο δεν παρουσιάζεται σήμερα. Γιατί λοιπόν όλα αυτά αναπαράγονται, δύο μήνες αργότερα;

Δεν είναι κάτι νέο για την Τουρκία να εξαπολύει εκστρατείες παραπληροφόρησης. Ευτυχώς, η διεθνής κοινότητα κατανοεί την πλήρη έκταση των μεθόδων και πρακτικών της Τουρκίας.

Πρακτικές που καταδίκασαν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου στις 3 Μαρτίου 2020, όταν μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη διενήργησαν επιτόπια αυτοψία της τουρκικής επιθετικότητας κατά των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία στον Έβρο.

Ως κυρίαρχο κράτος, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να προστατεύει τα σύνορά της έναντι οποιασδήποτε επίθεσης και παραβίασης. Αυτό έκανε τον Μάρτιο του 2020, όταν οι Ελληνικές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν εντολές να αποτρέψουν όσους προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας μη-φονικά μέσα. Οι Ελληνικές δυνάμεις εκτέλεσαν την αποστολή τους με απόλυτη επιτυχία και σύμφωνα με τις εντολές τους».