Οικονομία

Απειλούνται με “λουκέτο” τα γυμναστήρια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στον “αέρα” περισσότεροι από 40.000 εργαζόμενοι. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα είναι από τις τελευταίες που θα ανοίξουν.​