Τραμπ – Κορονοϊός: Θα θριαμβεύσουμε όπως στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Με αναφορά στην μάχη κατά του κορονοϊού η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ με αφορμή την επέτειο για την νίκη των Συμμάχων επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι, όπως έγινε και στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, η Αμερική «θα θριαμβεύσει», αυτή τη φορά απέναντι στον νέο κορονοϊό.

Λόγω της πανδημίας, η νίκη των Συμμάχων επί της ναζιστικής Γερμανίας, γιορτάστηκε με πολύ περιορισμένες εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, πήγε στο Μνημείο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που απέχει ελάχιστα από τον Λευκό Οίκο.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χαιρετίζει «τις δυνάμεις της ελευθερίας που νίκησαν την τυραννία» υπενθυμίζοντας πόσο μεγάλο ήταν «το τίμημα της ελευθερίας» για τους Αμερικανούς στρατιώτες που συμμετείχαν στον πόλεμο. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους αλτρουιστές και ηρωικούς πολεμιστές δεν είχαν γνωρίσει μια ευημερούσα Αμερική. Μεγάλωσαν στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, όταν οι οικονομικές προβλέψεις για την Αμερική έμοιαζαν επαχθείς», ανέφερε, λίγες ώρες αφότου δημοσιοποιήθηκαν νέα, καταστροφικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ. «Τους τελευταίους μήνες, το έθνος μας εκτέθηκε σε μια σημαντική δοκιμασία, την πανδημία του κορονοϊού. Αλλά όπως κάναμε και τόσες άλλες φορές στο παρελθόν, η Αμερική θα θριαμβεύσει», διαβεβαίωσε.